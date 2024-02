Dončićevih 45 točk ni prineslo zmage

Košarkarji Dallasa so izgubili na gostovanju v Clevelandu s 119:121. Tekmo je s trojko ob zadnjem pisku sirene odločil Max Strus in gostiteljem priigral 38. zmago za drugo mesto na vzhodu. Le tri sekunde pred koncem pa je Luka Dončić na tej tekmi dosegel koš za Dallasovo vodstvo s 119:118, a so domači uprizorili zasuk.

Slovenski as je imel sicer spet izjemen večer, saj mu je za nov trojni dvojček zmanjkal le en skok. Tekmo je končal pri 45 točkah, 14 podajah in 9 skokih. V dresu Dallasa, ki na lestvici ostaja na 8. mestu zahoda, je blestel tudi Kyrie Irving s 30 točkami.

Za Cleveland je 31 točk dosegel Donovan Mitchell, kar šesterica košarkarjev pa je tekmo končala z dvomestnim številom košev.

Dallas bo serijo gostovanj nadaljeval že danes, ko ga čaka potovanje čez mejo v kanadski Toronto. Morda bo Dončić za razliko od današnjega dne prav jutri uspešen pri odločilnem metu in si s tem tudi sam pripravil manjše darilo za 25. rojstni dan, ki ga bo praznoval ob robu tekme v Ontariu.

Vodilna ekipa lige in vzhoda, Boston, je dosegla že 46. zmago v sezoni. S 117:99 je padala Philadelphia, spet pa je blestela trojka Jaylen Brown (31 točk), Jayson Tatum (29 točk, 11 skokov) in Kristaps Poržingis (23 točk, 12 skokov). Za poražence je 32 točk dosegel Tyrese Maxey.

Na zahodu v vodstvu ostajata Minnesota in Oklahoma City. Minnesota je ponoči doma na krilih Anthonyja Edwardsa (34 točk) s 114:105 premagala San Antonio. Oklahoma je bila z razpoloženim Shai Gilgeous-Alexanderom (31 točk) s 112:95 boljša od Houstona.