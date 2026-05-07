Dončićevo desno roko so pozabili v Kaliforniji

Privrženci Los Angeles Lakers so znova v skrbeh. Ne toliko zaradi rezultata, ob porazu z 90:108 so se do sredine tretje četrtine dobro borili s favorizirano Oklahomo, nato jim je v končnici pošla sapa. Prvi zvezdnik LeBron James je potiskal voz naprej, kolikor je bilo v njegovi moči, a za presenečenje v njegovih rokah in nogah ni bilo dovolj moči. In pomoči soigralcev, predvsem Austina Reavesa, ki je odpovedal, ko ga je moštvo najbolj potrebovalo.

»Bil je zelo slab, ni odigral dobre tekme, a sem prepričan, da bo že naslednjič boljši,« ga je v bran vzel trener J. J. Redick. V nadaljevanju serije z Oklahomo se Reaves ne bori več le za preživetje v tej sezoni, na kocki je dolgoročno nadaljevanje sodelovanja z vijolično-zlato zasedbo, ki prebiva ob Pacifiku. Če bo Reaves ostal hladen, Los Angeles serije z Oklahomo ne bo dobil, ne glede na to, ali bo Dončić v tej končnici še obul košarkarske čevlje ali ne.