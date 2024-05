V napeti končnici so živci popustili tudi Dončiću

Na domačem parketu so imeli Dallas Mavericks vse v svojih rokah, vodili so od prvih minut tekme naprej in večino časa je izgledalo, da bodo Luka Dončić in soigralci povedli s 3:1 v zmagah v seriji proti Oklahomi. Nato pa je sledil napadalni mrk v drugem polčasu, prvi nosilci zahodne konference so se vrnili v igro in v zaključku iztržili zmago s 100:96. Igralci Dallasa veliko časa za obžalovanje ne bodo imeli, serija se zdaj vrača v Oklahomo, kjer bo v noči na četrtek peta tekma.

Košarkarji Oklahome so pred peto tekmo poudarjali, da bo njihova glavna naloga pogasiti ogenj, ki se je prižgal v PJ Washingtonu. To jim ni prav dobro uspelo, Washington je bil z 21 točkami in 12 skoki najboljši posameznik pri Dallasu, zadel je pet trojk, na začetku tekme pa so imeli Mavericks na svojem parketu vse pod nadzorom.

Dončić je znova nekajkrat grdo priletel na parket, trda obramba ga je spravljala ob živce. FOTO: Tim Heitman/AFP

Po prvi četrtini so vodili s 30:20, odlično so igrali v obrambi in preprečevali nalete Oklahome, kjer je bil zares razpoložen znova le Shai Gilgeous-Alexander, ki je bil s 34 točkami (14/27 iz igre, 0/1 za tri, 6/6 prosti meti) prehiter in preveč spreten v raketi za branilce Dallasa. V prvem polčasu se je zdelo, da bo to premalo, Dončić in soigralci so po polovici tekme vodili za 11, največ pa za 14 točk in nadzorovali potek tekme.

Nato pa je sledil napadalni mrk, znova ni šlo po željah niti slovenskemu zvezdniku, ki je tekmo končal z 18 točkami, zadel je le dve trojki iz 8 poskusov, Oklahoma pa je nad njim igrala trdo obrambo in delila udarce z vseh strani. Luka je večkrat pristal na tleh in bil vidno nejevoljen, ob sebi pa v tretji četrtini ni imel razpoloženega soigralca, ki bi potegnil voz naprej. Dallas je dosegel le 15 točk, OKC se je približal, v zadnji četrtini pa so gostje dosegli 35 točk in se veselili pomembne zmage. Znova je bil v napadu preveč zadržan tudi Kyrie Irving, ki je dosegel 9 točk iz 11 poskusov iz igre, vsi rezervisti skupaj so prispevali le 21 točk in Dallasu ni uspelo priti do stotice.

Shai Gilgeous-Alexander dokazuje, da je odličen igralec tako v napadu kot v obrambi in zasluženo 2. v glasovanju za MVP sezone. FOTO: Jerome Miron/Reuters

V zadnjih sekundah je najprej Dončić imel prosta meta, s katerima bi lahko izenačil na 96:96, a je prvega zgrešil in Dallas je zaostajal za točko. Na klopi je bil Luka zelo jezen nase po zapravljeni priložnosti. Ostalo je še dobrih 10 sekund igre in Dallas je moral storiti osebno napako, Chet Holmgren je zadel prosta meta, da je popeljal Oklahomo na +3, Dallas je imel nato 10 sekund za zadnji napad, a so gostje naredili osebno napako na Washingtonu še pred podajo Timu Hardawayju ml., ki pa je tako ali tako zgrešil trojko za izenačenje. Tekma je bila odločena, Dallas pa lahko obžaluje veliko zapravljeno priložnost, da bi v seriji povedli s 3:1 in prišli pred prag konferenčnega finala.

»Preprosto bi morali biti boljši pri prostih metih, zadeli smo jih le 52 odstotkov, to je premalo. Ne bi rekel, da smo bili preveč utrujeni od obrambe, tudi v zadnji četrtini smo odigrali dobro, a je Shai preprosto zadel mete iz položajev, ki si jih zna ustvariti. Morda bi morali poskusiti tudi s podvajanjem, je v predobri seriji, da bi ga lahko ustavili drugače,« je po tekmi povedal Dončić, na vprašanje, zakaj sta z Irvingom tako rezervirana v napadu, pa dodal: »Cela obramba je osredotočena le na naju, ko prodirava je včasih tudi pet igralcev v raketi. Morava biti bolj uspešna in poiskati proste soigralce.«

Dončić je v svojo statistiko vpisal še 12 skokov in 10 asistenc, a tudi sedem izgubljenih žog. To je bila edina statistična prvina, v kateri je bil Dallas slabši od nasprotnika (13-10), zadeli so več trojk (12-7), imeli več asistenc (26-18), zadeli več metov iz igre (36-35) in dobili skok (47-45), a so tekmo kljub temu izgubili.

Ekipa, ki dobi peto tekmo v izenačeni seriji, ima več kot 80 odstotkov možnosti, da napreduje v seriji, Oklahoma pa bi imela v morebitni sedmi tekmi prednost domačega terena. Peta tekma bo na sporedu v noči na četrtek, šesta v noči na nedeljo, sedma, v kolikor bo potrebna, pa v noči na torek prihodnji teden.

Liga NBA:

Dallas Mavericks – Oklahoma City Thunder 96:100 (2:2 v seriji)

Washington 21, Dončić 18, Jones ml. 17; Gilgeous-Alexander 34, Holmgren 18, Dort 17.

Boston Celtics – Cleveland Cavaliers 109:102 (3:1 v seriji)

Tatum 33, Brown 27, Holiday 16; Garland 30, Mobley in LeVert 19.