Dončiću na eurobasketu ni para, do kam lahko poseže?

Razpored izločilnih bojev evropskega prvenstva je za slovensko reprezentanco ugoden. Po četrtkovi prigarani zmagi nad Izraelom so se že zvečer lahko posvetili regeneraciji, po poti v dobro poznano dvorano v Rigi so imeli na voljo dva dni in pol za pripravo na Italijo. Neznank v dvoboju z zahodnimi sosedi ni, izkušena reprezentanca je po kakovosti podobna slovenski, v igri dela malo napak. Razigrani Luka Dončić bi tehtnico lahko nagnil na slovensko stran, izziv v morebitnem četrtfinalu bo veliko težji.

Ob prihodu v Rigo so se Slovenci počutili kot doma, v zadnjih letih so večkrat igrali v osrednji dvorani latvijske metropole, nazadnje v pripravljalnem obdobju, ko so zanesljivo izgubili proti domačinom. Tri tedne pozneje slovenska reprezentanca kaže drugačen obraz, proti Izraelu so prvič skozi daljše obdobje igrali s pravo energijo, »podporno osebje« je bilo kos izzivu in tudi z nenadkriljivim Dončićem na klopi zadržalo prednost. Še vedno ne steče met z razdalje, prebliskov, največjega dolžnika skupinskega dela, je premalo.

»Iz tekme v tekmo rastemo kot ekipa, veseli me, da smo se po ne najboljšem začetku prvenstva pobrali in odhajamo v Rigo s tremi zaporednimi zmagami. Fantje verjamejo v to, kaj delamo in kako delamo,« je črto pod prvih pet tekem potegnil selektor Sekulić. Udarni aduti v igri se počasi prebujajo, tudi Alen Omić, ki v napadu počasi spoznava okvire igre z Dončićem in se ji prilagaja, v obrambi je kot najboljši slovenski skakalec (8,4 skoka na tekmo) težko pogrešljiv. Martin Krampelj je več kot solidna alternativa, Rok Radović in Edo Murić pa na »štirici« pomanjkanje višine nadomeščata z borbenostjo. Ob solidni osnovi slovenski apetiti znova rastejo zaradi predstav Dončića. Prevladuje v večini statističnih kategorij: je prvi strelec eurobasketa (32,4 točke na tekmo), najbolj učinkovit igralec (indeks 35,4), drugi podajalec (8,4, za prvim, poškodovanim Rokasom Jokubaitisom, zaostaja za 0,1 asistence) in najboljši po ukradenih žogah (3,2 na tekmo). Povedano drugače, Luka je najboljši igralec evropskega prvenstva.

93,8 točke na tekmo dosega Slovenija in je 2. najboljša reprezentanca eurobasketa

Italija rahel favorit

V drugem polčasu tekme z Izraelom je Dončić začel zadevati tudi za tri. Foto Fiba

V osmini finala Slovence čaka nepredvidljiva Italija, stavnice ji pripisujejo vlogo rahlega favorita. Prvi zvezdnik Simone Fontecchio na eurobasketu še ni našel forme iz lige NBA, bolj kot na individualne presežke Italijani stavijo na moštveno igro, na vsaki tekmi trije ali štirje košarkarji presežejo mejo 10 točk. Ob Fontecchiju je zanesljiv izkušeni Marco Spissu, Matteo Spagnolo (22) in Mouhamet Diouf (23) sta predstavnika nove generacije italijanskih košarkarjev, ki izkušnje nabirajo v močnem domačem prvenstvu. Podobno kot Slovenci se tudi Italijani borijo s črnimi minutami, ko se igra v napadu povsem zaustavi. Tako je bilo tudi na začetku tekme s Španijo, ki jo je Italija kasneje sicer dobila. »Česa takšnega si preprosto ne moremo več privoščiti, lahko v prvi četrtini zaostajaš za 13 točk, če je rezultat 20:7. A mi smo zaostali z 0:13, kar sedem minut nismo dosegli koša, to se nam ni zgodilo prvič. Če tega do ključnih tekem ne odpravimo, bomo kaznovani,« rojake opozarja selektor Gianmarco Pozzeco. Po uvodnem porazu proti Grčiji so Italijani nanizali štiri zaporedne zmage in v težki skupini C končali na drugem mestu, v Rigo potujejo z veliko mero samozavesti.

Srbi objokujejo priložnost Srbska košarkarska reprezentanca v teh dneh spominja na bolnišnico, strokovna služba pa bo za današnji obračun s Finsko vsaj za silo usposobila Alekso Avramovića in Tristana Vukčevića. Medtem pa javnost še vedno obžaluje poraz v zadnji tekmi skupinskega dela proti Turčiji, Srbe namreč čaka težak razpored na poti do morebitnega finala: najprej Finska, zatem (verjetno) Francija, v polfinalu bi se lahko srečali s svetovnimi prvaki Nemci. Turke čaka lažje delo, v osmini finala jih čaka Švedska, v primeru zmage pa boljši iz para Poljska/BiH. Srbski mediji pot domače reprezentance opisujejo kot »bojišče, posuto s pehotnimi minami«.

»Iz tekme v tekmo smo boljši, dobra obramba nam je dala zagon v napadu, pokazali smo, da zmoremo tudi brez Luke, ko je to potrebno. Našim tekmecem v osmini finala ne bo lahko,« zahodne sosede opozarja Radović. V kolikor se bodo Slovenci uspešno spoprijeli z nedeljskim izzivom, bo naslednji sredi prihodnjega tedna še večji. Na poti Slovenije proti polfinalu bo stala vrhunska Nemčija (danes bo igrala s Portugalsko), ki je v skupinskem delu pustila najboljši vtis in po vrsti rušila rekorde, v povprečju so dosegali kar 105,8 točke na tekmo.