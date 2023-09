Dončiću naziv prvega strelca, utrujenim Slovencem boj za sedmo mesto

Košarkarji Slovenije so na svetovnem prvenstvu v Manili doživeli tretji zaporedni poraz. V prvi tekmi za razvrstitev od 5. do 8. mesta jih je premagala Litva s 100:84 (33:21, 53:43, 75:63). Slovenija bo v soboto dopoldan še zadnjič nastopila na 19. svetovnem prvenstvu. Njen tekmec v boju za sedmo mesto, kar je njena doslej najvišja uvrstitev na mundialih, bo reprezentanca Italije, ki je danes izgubila z Latvijo 82:87.

Največ točk sta prispevala Dončić in Valančiunas

Najboljša strelca Slovenije, ki je morala na parket dvorane Mall of Asia manj kot 24 ur po bolečem porazu v četrtfinalu s Kanado, sta bila Luka Dončić (29 točk) in Aleksej Nikolić (14). Vsi strelci za Slovenijo: Dončić 29, Nikolić 14, Tobey 13, Dragić 12, Hrovat 6, Glas 3, B. Prepelič 3, Dimec 2, K. Prepelič 2. Pri Litvi se je s 24 točkami in 12 skoki izkazal Jonas Valančiunas.

Za Slovenijo, ki je svetovno prvenstvo na Okinavi začela s štirimi zmagami, je poraz z Litvo tretji v nizu po Nemčiji v zadnjem krogu predtekmovanja in Kanadi v četrtfinalu. Na drugi strani Litva ostaja pri zgolj enem porazu. V predtekmovanju je dobila vseh pet dvobojev, vključno proti ZDA, Grčiji s 25 točkami razlike in Črni gori za 20 točk, edini poraz je doživela v četrtfinalu proti Srbiji.

Litva, ki je imela po četrtfinalu dan več počitka kot Slovenija, je bila za dvoboj bolj motivirana, saj se je želela Slovencem oddolžiti za poraza na domačem terenu v Kaunasu v kvalifikacijah za OI v Tokiu in lanskem eurobasketu. Čeprav se je bilo težko posloviti od sanj o medalji in v manj kot 24 urah spočiti telesa po telesni tekmi s Kanado, volje ni primanjkovalo niti Slovencem. Tekmo so začeli solidno, vendar je bila Litva še bolj natančna. Na začetku druge četrtine, ko je povedla za 15 točk (36:21), je imela skoraj 70-odstotni met iz igre.

Slovenija – Litva 84:100 (21:33, 43:53, 63:76) Dvorana Pasay, 11.000 gledalcev, sodniki Kallio (Kanada), Bermudez (Mehika) in Batista (Portoriko). Slovenija: Dimec 2 (2:2), Dončić 29 (11:16), Dragić 12, Glas 3, Hrovat 6 (4:4), Nikolić 14 (4:4), K. Prepelič 2 (2:2), B. Prepelič 3, Tobey 13; Litva: Brazdeikis 15, Dimša 9, Jokubaitis 8, Kuzminskas 14, Motiejunas 4, Normantas 8, Sedekerskis 4 (2:2), Sirvydis 14, Valančiunas 24 (8:8); prosti meti: Slovenija 23:28, Litva 10:10; met za dve točki: Slovenija 8:20, Litva 8:14; met za tri točke: Slovenija 15:40 (Dončić 4, Dragić 4, Tobey 3, Nikolić 2, Glas, B. Prepelič), Litva 14:25 (Kuzminskaks 4, Dimša 3, Brazdeikis 3, Normantas 2, Sirvydis 2); skoki: Slovenija 33, Litva 30; osebne napake: Slovenija 18, Litva 22.

Slovenija je že v zaključku prvega polčasa ujela priključek (47:43), na začetku drugega polčasa je prišla le na koš zaostanka (57:55), v ospredje pa se ji ni uspelo prebiti. Litva je na zadnji mali odmor odšla s prednostjo 75:63 in to suvereno zadržala tudi v zadnjih desetih minutah. Najvišja razlika je bila 23 točk (92:69).

Slovenija je bila brez Jake Blažiča, zgolj sedem minut pa je igral Klemen Prepelič.

Tekme za razvrstitev oziroma obračuni poražencev četrtfinalnih dvobojev imajo zgolj prestižni značaj, saj je vseh osem potnikov s SP na olimpijske igre 2024 že znanih. Vse te reprezentance so že uvrščene tudi v kvalifikacije za OI, ki bodo dale zadnje štiri udeležence iger v Parizu. Barve Evrope v Franciji prihodnje leto bodo zastopali gostitelji, Srbija in Nemčija, Ameriki bodo zastopali Američani in Kanadčani, Azijo Japonska, Oceanijo Avstralija, Afriko pa Južni Sudan. V petek sta na sporedu polfinala: ob 10.45 Srbija - Kanada in ob 14.40 ZDA - Nemčija.