    Košarka

    Dončić je izgubil apetit, Redick odvihral po 90 sekundah

    Košarkarji Los Angeles Lakers so se v Atlanti ujeli v past domačinov, ki so s hitro igro in dobro obrambo zlahka slavili s 122:102. Dončić je dosegel 22 točk.
    Dončić je bil razpoložen v prvem polčasu, v drugem je kmalu obsedel, ker je bila tekma izgubljena. FOTO: Dale Zanine/Reuters
    Dončić je bil razpoložen v prvem polčasu, v drugem je kmalu obsedel, ker je bila tekma izgubljena. FOTO: Dale Zanine/Reuters
    Nejc Grilc
    9. 11. 2025 | 05:31
    9. 11. 2025 | 06:59
    5:00
    Malo verjetno je bilo, da bo pravljica poškodovanih Los Angeles Lakers trajala v nedogled, okrnjen izbor igralcev in hiter ritem tekem na začetku sezone sta jih zdelala v Atlanti. Domači Hawks so bili z zdesetkano, a mlado in atletsko zasedbo pripravljeni na Kalifornijce in jih kljub 22 točkam Luke Dončića zanesljivo premagali s 122:102, največ so vodili za 26 točk.

    image_alt
    Dončić uživa v Atlanti, Reaves bo znova le gledalec

    Pred tekmo v Atlanti je J. J. Redick igralce opozarjal na past, ki jo lahko pripravi moštvo, ki je izgubilo štiri od petih igralcev začetne peterke, tudi glavna zvezdnika Traeja Younga in Kristapsa Porzingisa. Nekaj podobnega so Lakers uprizorili proti Portlandu, ko so slavili brez Dončića, LeBrona Jamesa in Austina Reavesa.

    Svarila trenerja so naletela na gluha ušesa, tretjo tekmo zapored so igrali brez Reavesa in bili neprepoznavni. Tekmo so začeli slabo, do polčasa so izgubili 10 žog in iz protinapadov prejeli 19 točk, kljub 22 točkam Dončića (zadel je štiri trojke), ki je bil edini razpoloženi igralec v napadu, so zaostajali za 14. Ključna je bila slaba obramba Jezernikov, v 24 minutah igre so prejeli kar 68 točk. 

    Prve minute drugega polčasa so obljubljale bolj napeto nadaljevanje, preden je Atlanta z nizom 7:0 razblinila možnosti gostov in do zaključka tekme le še višala prednost. Obramba Lakers je bila tokrat mizerna, oslabljena Atlanta je z njo počela, kar je želela, kljub temu, da so gostje prepričljivo dobili skok (47-38), so imeli domačini kar 13 metov iz igre več (81-94) in to se je odrazilo ob zanesljivi zmagi.

    Dosegel je 22 točk, zadel je štiri trojke. FOTO: Dale Zanine/Reuters
    Dosegel je 22 točk, zadel je štiri trojke. FOTO: Dale Zanine/Reuters

    Luka je v drugem polčasu kmalu obsedel na klopi, odigral je le dobrih 26 minut in tekmo končal z 22 točkami (7-17 iz igre, 4-10 za tri), 11 asistencami in 5 skoki. Znova je imel težave z visokoraslimi in zelo gibljivimi branilci v raketi, ki so bili ob nerazpoloženih soigralcih osredotočeni na vsako Dončićevo potezo. V prvi peterki sta ob Luku le Jake LaRavia (13) in DeAndre Ayton (11) presegla mejo 10 točk, pri Atlanti je bila dvomestna celotna prva peterka, ob tem sta po 17 točk dodala še Asa Newell in Vit Krejči s klopi.

    Tiskovna konferenca J. J. Redicka po tekmi je trajala vsega 90 sekund, trener Lakers je hitro zapustil druženje z mediji, bil je vidno razburjen po slabi predstavi. »Danes je ena ekipa igrala s pravo mero energije in pravilnim pristopom in to nismo bili mi. Nisem videl veliko stvari, ki bi mi bile všeč,« je zaključil, DeAndre Ayton pa dodal: »Niti približno nismo bili na pravi ravni. To je ena tistih tekem ... Hrana danes ne bo prav dobrega okusa.«

    Tekma v Atlanti je bila za Los Angeles najslabša v še vedno mladi sezoni, v Georgii so prekinili niz petih zaporednih zmag. To je bil za LA prvi poraz na peti gostujoči tekmi sezone, zdaj jih čakajo še štiri zaporedna gostovanja. V noči na torek (1.00) bodo imeli v Charlottu proti eni najslabših obramb v ligi priložnost, da popravijo vtis in vpišejo osmo zmago sezone.

    Atlanta Hawks – Los Angeles Lakers 122:102 (37:29, 31:25, 30:18, 24:30)
    Gueye 21, Risacher 19, Newell in Krejči 17; Dončić 22, 11 asistenc in 5 skokov v 26:39 na parketu, Knecht 14, LaRavia 13, Vanderbilt 12 in 18 skokov.

    Datum Ura Tekma Rezultat
    9. 11. 2.00 Atlanta - LA Lakers 122-102
    11. 11. 1.00 Charlotte - LA Lakers  
    13. 11. 3.30 Oklahoma - LA Lakers  
    15. 11. 2.00 New Orleans - LA Lakers  
    16. 11. 2.00 Milwaukee - LA Lakers  
    19. 11. 4.00 LA Lakers - Utah  

    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Statistika prikimava Jokiću, liga NBA ga ne vidi kot najboljšega

    Košarkarji Denverja so odpihnili Golden State Warriors brez Stepha Curryja, Nikola Jokić v ligi NBA naredi največjo razliko med vsemi.
    Nejc Grilc 8. 11. 2025 | 07:10
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Dončić uživa v Atlanti, Reaves bo znova le gledalec

    Košarkarji Los Angeles Lakers začenjajo pet tekem dolgo gostujočo turnejo, jutri zjutraj (2.00) gostujejo v Atlanti. V Georgio so prispeli že dan pred tekmo.
    Nejc Grilc 8. 11. 2025 | 05:45
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Sedma zmaga za LA

    Luka Dončić bo dobil pomoč, četudi je morda ne potrebuje

    San Antonio v tesni končnici ni izkoristil zmede v vrstah LA Lakers. Z zbiranjem točk kljub slabem metu Dončić ni imel težav, izvajal je 17 prostih metov.
    Nejc Grilc 6. 11. 2025 | 13:45
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Dončić užival s soigralci, Redick pohvalil nepopustljivost

    LA Lakers so brez Austina Reavesa in LeBrona Jamesa proti San Antonio Spurs prišli do pete zaporedne zmage. Trener J.J. Redick zadovoljen z izkušenim Dončićem.
    6. 11. 2025 | 10:39
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Novice  |  Črna kronika
    Preserje

    Obsežen požar pri Radomljah, na delu več kot 150 gasilcev

    Vzrok požara za zdaj ni znan. Okoliške prebivalce pozivajo, da naj zaradi sproščanja dima zapirajo okna ter se ne približujejo območju požara.
    9. 11. 2025 | 08:02
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Andrew Mountbatten Windsor

    Kraljičin najljubši sin izgnan v kraljevo Sibirijo

    Britanski kralj Karel III. je v zadnjih tednih postavil na hladno svojega mlajšega brata. Potem ko mu je odvzel vse kraljeve nazive, ga čaka izgon z Windsorja.
    Urša Izgoršek 9. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Nedelo
    Pravice žensk

    V boju za pravice žensk ni nič ekstremističnega

    Možnost za varen splav ženske varuje pred tem, da bi umirale v kleteh. Varuje jih pred tem, da bi, bodimo za hip ekstremistični mi, posegle po obešalniku.
    Anja Intihar 9. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Nedeljsko kosilo: Recept za rdeče zelje, ki ostane čudovite barve (VIDEO)

    Rdeče zelje, ki navduši z okusom in barvo! Spoznajte skrivnost popolne priloge za martinovo.
    Špela Ankele 9. 11. 2025 | 07:56
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Kolumna

    Kako so me učili piti vino

    Spomin na čase, ko je vino dišalo po zemlji, soncu in spoštovanju. Na ljudi, ki so razumeli, da zraste le tisto, kar neguješ.
    Danica Petrovič 9. 11. 2025 | 07:50
    Preberite več
