Dončić je izgubil apetit, Redick odvihral po 90 sekundah

Malo verjetno je bilo, da bo pravljica poškodovanih Los Angeles Lakers trajala v nedogled, okrnjen izbor igralcev in hiter ritem tekem na začetku sezone sta jih zdelala v Atlanti. Domači Hawks so bili z zdesetkano, a mlado in atletsko zasedbo pripravljeni na Kalifornijce in jih kljub 22 točkam Luke Dončića zanesljivo premagali s 122:102, največ so vodili za 26 točk.

Pred tekmo v Atlanti je J. J. Redick igralce opozarjal na past, ki jo lahko pripravi moštvo, ki je izgubilo štiri od petih igralcev začetne peterke, tudi glavna zvezdnika Traeja Younga in Kristapsa Porzingisa. Nekaj podobnega so Lakers uprizorili proti Portlandu, ko so slavili brez Dončića, LeBrona Jamesa in Austina Reavesa.

Svarila trenerja so naletela na gluha ušesa, tretjo tekmo zapored so igrali brez Reavesa in bili neprepoznavni. Tekmo so začeli slabo, do polčasa so izgubili 10 žog in iz protinapadov prejeli 19 točk, kljub 22 točkam Dončića (zadel je štiri trojke), ki je bil edini razpoloženi igralec v napadu, so zaostajali za 14. Ključna je bila slaba obramba Jezernikov, v 24 minutah igre so prejeli kar 68 točk.

Prve minute drugega polčasa so obljubljale bolj napeto nadaljevanje, preden je Atlanta z nizom 7:0 razblinila možnosti gostov in do zaključka tekme le še višala prednost. Obramba Lakers je bila tokrat mizerna, oslabljena Atlanta je z njo počela, kar je želela, kljub temu, da so gostje prepričljivo dobili skok (47-38), so imeli domačini kar 13 metov iz igre več (81-94) in to se je odrazilo ob zanesljivi zmagi.

Dosegel je 22 točk, zadel je štiri trojke. FOTO: Dale Zanine/Reuters

Luka je v drugem polčasu kmalu obsedel na klopi, odigral je le dobrih 26 minut in tekmo končal z 22 točkami (7-17 iz igre, 4-10 za tri), 11 asistencami in 5 skoki. Znova je imel težave z visokoraslimi in zelo gibljivimi branilci v raketi, ki so bili ob nerazpoloženih soigralcih osredotočeni na vsako Dončićevo potezo. V prvi peterki sta ob Luku le Jake LaRavia (13) in DeAndre Ayton (11) presegla mejo 10 točk, pri Atlanti je bila dvomestna celotna prva peterka, ob tem sta po 17 točk dodala še Asa Newell in Vit Krejči s klopi.

Tiskovna konferenca J. J. Redicka po tekmi je trajala vsega 90 sekund, trener Lakers je hitro zapustil druženje z mediji, bil je vidno razburjen po slabi predstavi. »Danes je ena ekipa igrala s pravo mero energije in pravilnim pristopom in to nismo bili mi. Nisem videl veliko stvari, ki bi mi bile všeč,« je zaključil, DeAndre Ayton pa dodal: »Niti približno nismo bili na pravi ravni. To je ena tistih tekem ... Hrana danes ne bo prav dobrega okusa.«

Tekma v Atlanti je bila za Los Angeles najslabša v še vedno mladi sezoni, v Georgii so prekinili niz petih zaporednih zmag. To je bil za LA prvi poraz na peti gostujoči tekmi sezone, zdaj jih čakajo še štiri zaporedna gostovanja. V noči na torek (1.00) bodo imeli v Charlottu proti eni najslabših obramb v ligi priložnost, da popravijo vtis in vpišejo osmo zmago sezone.

Atlanta Hawks – Los Angeles Lakers 122:102 (37:29, 31:25, 30:18, 24:30)

Gueye 21, Risacher 19, Newell in Krejči 17; Dončić 22, 11 asistenc in 5 skokov v 26:39 na parketu, Knecht 14, LaRavia 13, Vanderbilt 12 in 18 skokov.