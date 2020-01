Dončiću trojni dvojček in zapravljene žoge za zmago

Košarkarji Dallasa so v ligi NBA doživeli tretji poraz na zadnjih štirih tekmah. V domači dvorani so po podaljšku izgubili proti Charlotte Hornets s 120:123. Vnovič je blestel Luka Dončić, ki je z 39 koši, 12 skoki in 10 asistencami dosegel 10. trojni dvojček v sezoni, obenem pa je bil tisti, ki je v končnici rednega dela gostom dovolil izenačenje.



Košarkarji Dallasa so v drugem delu srečanja lovili 13 točk (44:57) zaostanka, zmogli velik preobrat in v zadnjem delu pri izidu 94:82 je vse kazalo, da bo zmaga ostala doma. Tako je bilo tudi dobro minuto in pol pred koncem, ko je Dončić zadel za 103:97.



V končnici pa so se mlademu Ljubljančanu zatresle roke in Dallas je ostal pri 103 točkah, Dončić pa je v tem delu enkrat slabo podal ter zgrešil dva meta, kar so tekmeci iz Severne Karoline izkoristili za izenačenje, ki jim ga je 19 sekund pred koncem zagotovil Terry Rozier. Prav na koncu je Dončić v podaljšku zgrešil tudi met za drugi podaljšek, a tega s svoje polovice in na koncu se je moral zadovoljiti le s čudovito statistiko in 17. trojnim dvojčkom v karieri.



Pri Teksačanih, kjer sta vnovič manjkala Tim Hardaway in Kristaps Porzingis, je s 24 točkami izstopal še Maxi Kleber, pri gostih je 29 točk in osem skokov dosegel Rozier, kar 27 točk in 13 skokov pa Devonte Graham.



Priložnost je ob porazu Denver Nuggets v Washingtonu s 128:114 dobil tudi Vlatko Čanćar, ki je v dobrih dveh minutah in pol na parketu v statistiko dodal asistenco. Pri Denverju je z 39 koši spet izstopal Jamal Murray, za Washington je 32 točk dosegel Ish Smith.



Na tekmi med Atlanto in Indiano je Trae Young za zmago prvih s 116:111 dosegel 41 točk.



Gorana Dragića tekma čaka danes. V Miami bo pripotoval Portland. Dallas bo po prostem večeru gostil Chicago, Denver pa bo serijo gostovanj nadaljeval v Atlanta.