Luka Dončić bo moral prevzeti še več odgovornosti v napadu, trener JJ Redick bo prisiljen poiskati nove rešitve tudi pod obročema. Austin Reaves bo zaradi udarnine leve pete izpustil drugo zaporedno tekmo, Walker Kessler pa ima težave z desno golenjo. Za slednjega bo to sploh prva odsotnost v sezoni, potem ko je odigral vseh 14 tekem in na parketu v povprečju preživel 30,9 minute.

Kljub rezultatski uspešnosti pa trener Redick opozarja na pomanjkljivosti, ki bi lahko Lakers v nadaljevanju sezone drago stale. Moštvo je zadnje štiri tekme v gosteh dobilo, vendar je pri tem večkrat zapravilo visoko prednost. Proti Phoenix Suns je izpustilo kar 31 točk naskoka, podobne težave pa je imelo tudi proti Torontu, ki se je vrnil po zaostanku 26 točk. Dončić in soigralci bodo morali pokazati več zbranosti skozi vseh 48 minut. Ljubljančan je prepričan ...