Dragić z Miamijem udaril nazaj, pokvarjena Dončićeva domača premiera

Rezultati:



Boston Celtics : Memphis Grizzlies 126:107

Brooklyn Nets : Atlanta Hawks 145:141

Miami Heat : Milwaukee Bucks 119:108

Dallas Mavericks : Charlotte Hornets 99:118

San Antonio Spurs : LA Lakers 107: 121

LA Clippers : Portland Trail Blazers 128:105





Dragić je dosegel 26 točk. FOTO: Jim Rassol/USA Today Sports

Vrnitev Leonarda

Košarkarji Miami Heat zso v ligi NBA s 119:108 premagali Milwaukee Bucks, Dallas Maverickspa so izgubili proti Charlotte Hornets z 99:118.Dragić je bil s 26 točkami najboljši strelec Miamija, v 26 minutah in pol je imel met iz igre 9:17 (za tri 4:7, prosti meti 4:6). V statistiko je vpisal še pet skokov in dve asistenci.je dosegel 22 točk.je poškodovan.Dragić je tekmo proti tekmecu, ki jih je večer prej porazil za kar 47 točk, začel na klopi. »Prejšnji večer so bili boljši od nas. Nocoj smo se morali boriti,« je dejal Dragić.je pri Miamiju zbral 21 točk in 15 skokov. Pri Milwaukeeju je prednjačils 26 točkami, 13 skoki in desetimi podajami.Dončić na prvi domači tekmi v sezoni ni imel svojega dne in Dallas je ostal pod mejo 100 točk proti Charlottu. Slovenski zvezdnik je v dobrih 24 minutah dosegel zanj skromnih 12 točk (met iz igre 4:10, za tri 0:5, prosti meti 4:7), dva skoka in pet podaj.je bil najboljši strelec Dallasa z 18 točkami. Zmagovalec je bil odločen v tretji četrtini, ki jo je Charlotte dobil s 30:12. Pri gostih sta bila najbolj učinkovita(22) in(20).V Dallasu Dončić v zadnji četrtini sploh ni igral. »Njihov načrt je bila agresivna in fizična igra, s katero so poskušali našo ekipo vreči iz ritma,« je dejal trener Dallasain dodal: »Jasno je, da Luka še ni na svoji pravi ravni.« Dallas je bil edina ekipa, ki ni dosegla meje 100 točk.Na drugih tekmah je Boston s 126:107 premagal Memphis, pri čemer jepri domačih dosegel 42 točk, Brooklyn je na krilih(33 točk, 11 skokov, 8 podaj) s 145:141 ugnal Atlanto, pri kateri jeprispeval 30 točk in 11 podaj,pa 30 točk, Los Angeles Lakers so s 121:107 zmagali v San Antoniu, Los Angeles Clippers pa so doma porazili Portland s 128:105.je za Jezernike prispeval 26 točk, povratnik v ekipo Clipperspa 28.