Dragić & Co. po pravi drami klonili še drugič zapored

Ljubljana – Košarkarji moštva Miami Heat so izgubili pe drugo zaporedno tekmo v ligi NBA, potem ko so morali po porazu pri Brooklyn Nets priznati premoč tudi igralcem kluba New York Knicks, ki so bili pred svojimi navijači boljši s 124:121.



Za gostitelje sta največ točk dosegla Julius Randle (26) in RJ Barrett (23), ki sta bila tudi najbolj zaslužna, da je zmaga po pravi drami ostala doma. V Miamijevi ekipi je bil s 25 točkami najbolj učinkovit Jimmy Butler, Kendrick Nunn pa jih je prispeval dvajset.



Slovenski as Goran Dragić, ki je tekmo začel s klopi, je v 24 minutah zbral šest točk (z metom za dve: 3:5, za tri: 0:2). V statistiko je vpisal še štiri asistence in dva skoka, medtem ko je izgubil kar pet žog.