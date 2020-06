Dragić, Dončić in Čančar bodo prihranili lep kupček zelencev

Glasovanje upravnega odbora NBA se je končalo z izidom 29:1.









Sezona se bo nadaljevala po štirih mesecih in 20 dneh premora.









Trije slovenski asi bodo v Orlandu živeli v varovanem »mehurčku«.

Vsi najboljši ne bodo mogli v Tokio

Vlatko Čančar je med prisilnim premorom marljivo vadil, da bi se lahko uveljavil v Denverjevem moštvu.

(Miami),(Dallas) in(Denver) so se razveselili odločitve upravnega odbora lige NBA o dokončanju sezone 2019/20 na igrišču. Prekinjeno prvenstvo se bo po štirih mesecih in 20 dneh prisilnega premora nadaljevalo 31. julija v Disneyjevem športnem kompleksu v Orlandu. Na njem bo sodelovalo 22 moštev, ki imajo teoretične možnosti za uvrstitev v končnico (13 iz vzhodne konference in 9 iz vzhodne), zadnja tekma finala pa bo na sporedu najpozneje 12. oktobra.Odločitev o skrajšanem finišu rednega dela prvenstva z osmimi tekmami za zaprtimi vrati za vsako zasedbo (po prvotnem sporedu bi moral Dallas odigrati še 15 dvobojev, Miami in Denver pa po 17), ni le športne narave, da bi Portlandu, New Orleansu, Sacramentu, San Antoniu, Phoenixu in Washingtonu omogočili vsaj simbolično možnost za preboj v elitni osmerici obeh konferenc. Prav tako so le delno želeli preprečiti, da ne bi bilo naštetim treba po poti Minnesote, Golden Stata, Charlotta, Chicaga, New Yorka, Detroita, Atlante in Clevelanda, ki so že končali sezono in bodo imeli do načrtovanega začetka novega prvenstva v prvih dneh decembra kar deset mesecev premora. Glavni razlog je, kot vedno, denar.Košarkarji so vse od 12. marca in odkritja, da se je Utahov centerokužil z novim koronavirusom, prejemali za 25 odstotkov nižje plače. Če bi odpovedali vseh 259 manjkajočih tekem rednega dela prvenstva, bi se njihovi zaslužki v seštevku zmanjšali za 645 milijonov dolarjev, ker bodo odigrali 88 dvobojev, pa se bo njihova skupna izguba zmanjšala za 300 milijonov. Toda zvezdniki niso povsem zadovoljni. Kot pravijo, jih moti časovna stiska pred začetkom prvenstva 2020/21, saj bi imeli udeleženci finala na voljo manj kot mesec dni oddiha pred začetkom skupnih priprav.Njihovi delodajalci medtem vztrajajo, da so imeli več kot dovolj priložnosti za počitek, vodstvo NBA pa ponuja dodaten argument. S pospešenim ritmom igranja bodo omogočili karseda velikemu številu košarkarjev, da bi pomagali svojim reprezentancam v kvalifikacijah za olimpijske igre med 29. junijem in 4. julijem 2021 in tudi na OI v Tokiu med 24. julijem in 9. avgustom. Za adute najboljših moštev se bo končnica vendarle predolgo zavlekla, saj bo trajala vsaj do konca julija.Nastop Dončića in Čančarja v slovenskem dresu bo torej pod velikim vprašajem (Dragić se je od izbrane vrste poslovil po EP 2017), zato pa bodo manj negotovi naslednji tedni. Denverju, trenutno tretjemu v zahodni konferenci, Miamiju in Dallasu, 4. in 7. na zahodu, se končnica ne more izmuzniti. Osem tekem, kolikor jih bodo v 16 dneh odigrali na treh igriščih v Orlandu, bo zanje le ogrevanje in priložnost za morebitno izboljšanje izhodišča pred izločilnimi boji.Pripravljalno obdobje za »preživelih« 22 moštev se bo začelo 30. junija, 7. julija pa se bodo 35-članske zasedbe odpravile na Florido, kjer bodo živele v posebnem »mehurčku«, odrezane od zunanjega sveta. Košarkarji se bodo resda lahko odpravili na kosilo ali večerjo na prostem in tudi na partijo golfa v zavarovanem kompleksu, bodo pa morali vsak dan opraviti testiranje na covid-19 in upoštevati stroga varnostna navodila. V primeru pozitivnega izvida bo moral igralec (ali trener) v karanteno, vendar prvenstva zlepa ne bodo znova prekinili. Prav tako je peterica trenerjev iz ogrožene starostne skupine nad 60 let (najstarejši jeiz San Antonia z 71 leti) odločena, da bo sedela na klopi svojih moštev. Kot pravijo, so precej bolj žilavi kot številni 30-letniki.