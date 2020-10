FOTO:Dragić in Adebayo napredujeta, vsak dan jima kaže malce bolje

»Oba napredujeta, zlasti Bamu vsak dan kaže malce bolje«

Miamijev trener Erik Spoelstra čuti bolečino, ki jo izžarevata Bam Adebayo in Goran Dragić. FOTO: Kevin C. Cox/AFP

LeBron James je lahko le čestital Miamiju za zmago. FOTO: Kim Klement/Usa Today Sports



Jimmy je igral tudi za Gorana in Bama«

Jimmy Butler je prevzel odgovornost v svoje roke in zmlel Los Angeles. FOTO: Kevin C. Cox/AFP

Mnogi so jih po poškodbahinže odpisali, vendar je Miami Heat a tretji tekmi finala lige NBA dokazal, da je šport nepredvidljiv in da lahko tudi en sam posameznik naredi veliko razliko. Tokrat je vloga zvezdnika pripadla, ki je dosegel šele tretji trojni dvojček v finalih z vsaj 40 doseženimi točkami.Jimmy Butler je prikazal partijo, ki je v ligi NBA niso videli od časov. Za zmago s 115:104 in znižanje vodstva Los Angeles Lakers na 2:1 v zmagah je zbral 40 točk, 11 skokov in 13 podaj.Tekmo sta s klopi zaradi poškodb tudi tokrat spremljala Goran Dragić in Bam Adebayo. Slednji je bil sicer nekoliko bližje vstopu v igro, vsaj tako je v pogovorih z novinarji pred srečanjem razmišljal trener»Oba napredujeta, zlasti Bamu vsak dan kaže malce bolje. Nista še nared za igro ali tekmovanje na tej ravni intenzivnosti. Vendar pa si res želita igrati, ker imata rada soigralce. V to sta položila srce in dušo. Soigralci pa čutijo enako. Vsi to čutimo,« je razmišljal trener.»Obaampak najbolj odgovorno v tem trenutku je, da ne igrata. Še vedno bosta imela učinek z njunim vodstvom in zagnanostjo na klopi," je nadaljeval.»Goran in Bam sta člana družine. Vidim bolečino v njunih očeh.. Hudo jima je, saj sta del elitnega odstotka tekmovalcev v tej ligi in poškodovala sta se v najbolj nepravem trenutku. Vse bi naredila, da igrata. To me postavlja v težak položaj. Hkrati. To je naša ljubezen do njiju,« je povedal Spoelstra.Butler je s svojo predstavo vzpodbudil ostale soigralce, da so v drugem polčasu razorožili medlo igro Lakers, ki so bili brez pravega naboja ali izstopajočega posameznika.je tekmo končal pri 25 točkah, 10 skokih in osmih podajah,pa je ob devetih metih dosegel le 15 točk.je zbral 17 točk ob metu 3:5 za tri točke. Tyler Herro se je izkazal s 17 točkami,inpa sta jih prispevala po 13 oziroma 12.. Za njiju sem šel v vojno, ker vem, da bi enako naredila tudi ona dva. Vesel sem, da smo vsem pokazali, da Lakers niso nepremagljivi, hkrati pa sem za Gorana in Bama pridobil dva dni. Morda ju še vidimo v tem finalu,« je dejal 31-letni junak tekme.Njegovo predstavo je pohvalil tudi prvi zvezdnik finala, štiri leta starejši LeBron James, ki že desetič igra v finalih lige NBA. »Jimmy je bil fenomenalen. Naredil je vse, kar so je od njega pričakovalo.«Navdušen je bil seveda tudi Erik Spoelstra. »To smo želeli. Vedeli smo, da so premagljivi. Jimmy je odigral izjemno tekmo. Težko vam z besedami opišem njegovo zadovoljstvo in mojo srečo. Jimmyja moraš spoznati osebno, da občutiš njegovo zmagovalno miselnost,« je dejal trener in dodal: ». Med njima vlada iskrena ljubezen. Vedel je, da moramo zmagati, sicer ne bosta imela druge priložnosti.«