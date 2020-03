Dragić in Miami še drugič boljša od vodilnega Milwaukeeja

Ljubljana

V Chicagu je Luka Dončić (desno) z zanj povprečno predstavo kljub vsemu imel priložnost, da z zadnjim metom na tekmi 2,6 sekunde pred koncem odloči zmagovalca. FOTO AFP



Miami še drugič boljši od Milwaukeeja

- Slovenska zvezdnika v NBA(Miami) in(Dallas) sta iztržila polovičnen izkupiček. Košarkarji Miamija so premagali vodilni Milwaukee (105:89), Dallas je izgubil v Chicagu (109:107). V zadnjih 20 sekundah je bil po zaostanku za osem točk blizu zasuka.insta zamenjala vlogi. Latvijec, ki je bil osrednja osebnost zmage v Minnesoti in je bil izbran za igralca tedna, je počival danes, Slovenec je po nedeljskem počitku vodil moštvo.Chicago, ki je igral brez prvih dveh strelcevin, je na 61. tekmi dosegel 21. zmago. Pri Dallasu je manjkal tudiDončić je zadel svoj prvi met za tri točke na tekmi z zanj značilnim metom po koraku nazaj izza črte. Prva je bila tudi zadnja Dončićeva trojka na tekmi (met 8:1). Dallas je začel odločno, v osmi minuti je imel prvič dvomestno razliko (23:13), po prvi četrtini, ki jo je 21-letni Ljubljančan zaključil z desetimi točkami, petimi skoki in štirimi podajami, pa je bil izid 29:19.Chicago se je v drugi četrtini vrnil z delnim izidom 10:2 v dveh minutah. Chicaga je bil prvič v vodstvu v 34. minuti po košu. Trener Dallasaje v igro vrnil Dončića, ki je sprožil Dallasovo niz in ga končal z devetimi točkami naskoka ob odmoru.Chicago je tretjo četrtino začel z delnim izidom 7:0, ki ga je prekinil Dončić s košem in uspešno izveden prostim metom. Toda Bullsi so nadaljevali v visokem ritmu v napadu in agresivnejšo obrambo, s čimer so utrujali predvsem Dončića. Dallas je šel v zadnjo minuto s šestimi točkami zaostanka in zgrešeno Dončićevo trojko. Ko je26 sekund pred koncem povišal domačo prednost na 107:99, se je zdelo, da je Dallas že brez možnosti.Toda v šestih sekundah so gostitelji izgubili dve žogi,inpa sta s trojkama pripravila srhljiv zaključek, v katerem je imel Dončič 2,6 sekunde pred koncem priložnost za zmago. A je resda moral metati s sredine igrišča. Zadel je le obroč.S 26 točkami je bil prvi strelec tekme Hardaway, Dončić jih je dodal 23 in še pet skokov ter devet podaj.Milwaukee je v Miami prišel z nizom šestih z zmag in dvajsetih na zadnjih 22 tekmah. Toda na Floridi je naletel na odločne in čvrste tekmece, ki so na 30. domači tekmi sezone dosegli 26. zmago. Milwaukee je izgubil šele devetič. Miami je bil edini boljši dvakrat.Ob oktobrski zmagi je blestel Dragić s 25 točkami, še uspešnejši pa je bil na drugi strani. Grški zvezdnik je ob nedeljskem uspehu nad Charlottom dosegel 40 točk in 20 skokov, košarkarji Miamija pa so ga ustavili pri 13 točkah.Pri Miamiju sta bila s po 18 točkami najuspešnejšain. Po neučinkovitem prvem polčasu je Dragić vseh 15 točk dal v drugem polčasu. Zbral je še po štiri podaje in skoke.Dragić je šele s sedmim metom tri minute pred koncem tretje četrtine dosegel prve točke. Izza črte je zadel za 75:64. Potem se mu je odprlo in je dobro minuto kasneje zadel še eno trojko, v zadnji sekundi četrtine pa je bil prekza tri uspešen še tretjič v nizu, s čimer je Miami povedel z 81:70. Ljubljančan je zadel že 112 trojk v sezoni, do najboljšega izkupička mu jih manjka le še deset.V zadnji četrtini je Miami rutinirano zadržal prednost, ki se je praktično ves čas gibala okoli desetih točk.Miami : Milwaukee 105:89 (Goran Dragić 15 točk, 4 skoki, 4 podaje za Miami), Chicago : Dallas 109:107 (Luka Dončić 23 točk, 9 podaj, 5 skokov, 1 ukradena žoga za Dallas), Cleveland : Utah 113:126, New York : Houston 125:123, Orlando : Portland 107:130, Atlanta : Memphis 88:127, San Antonio : Indiana 111:116