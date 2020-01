Dragić iz Nemčije v Španijo

Slovenski košarkarski reprezentant Zoran Dragić bo do konca sezone igral za španskega evroligaša Baskonio. Sezono je začel pri Ulmu in bil prvi strelec nemškega prvenstva, v povprečju je dosegal 19,9 točke, 3,1 skoka ter 2,2 podaje na tekmo, zdaj pa se pri 30 letih drugič odpravlja na Pirenejski polotok, kjer je baskovski klub v velikih težavah. V španskem prvenstvu zaseda šele 10. mesto, v evroligi pa je na 13. mestu z osmimi zmagami in 13 porazi.



Dragić je ob prvem odhodu v tujino branil barve Unicaje Malage med letoma 2012 in 2014, nato pa je nosil drese številnih klubov, kot so ruski Himki, italijanska Milano in Trst ter turški Anadolu Efes. V sezoni 2014/15 se je preizkusil tudi v severnoameriški ligi NBA pri moštvih Phoenix Suns in Miami Heat.

Izguba za reprezentanco

Njegov tokratna selitev pomeni, da selektor Rado Trifunović ne bo mogel računati nanj v februarskem ciklu kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2021, v katerem bo slovenska reprezentanca gostovala na Madžarskem in v Kopru pričakala Avstrijo, saj se bo redni del evrolige končal šele 10. aprila. Podobno velja za Žana Marka Šiška, ki je pred mesecem dni prestopil iz vrst Kopra Primorske k Bayernu.