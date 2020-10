Dragić je prijetno sanjal 15 minut, nato se je znašel sredi nočne more

Orlando – Odkar je kot otrok prvič žogo proti obroču v domačih Kosezah, je Goran Dragić sanjaril, da bo nekoč igral v finalu lige NBA. Po 12 letih v ZDA mu je končno uspelo, toda v krstni bitki za naslov prvaka je lahko igral le 15 minut, saj si je že v drugi četrtini poškodoval tkivo stopalnega loka na levi nogi in pod velikim vprašajem so tudi njegovi nastopi v nadaljevanju serije z LA Lakers. Po gladkem porazu na prvi tekmi z 98:116 bi ga košarkarji Miamija resda krvavo potrebovali.Dragić je predčasno končal dvoboj z izkupičkom šestih točk, enega skoka, treh asistenc in dveh ukradenih žog. Dotlej je bil njegov ...