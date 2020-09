FOTO:Dragić je zablestel v Orlandu ob jubileju slovenske reprezentance

Orlando – Kot da bi se košarkarji Miamija naveličali nizanja običajnih zmag, zdaj iščejo dodatne meje svojih sposobnosti. V prvi tekmi finala vzhodne konference z Bostonom so ob začetku zadnje četrtine zaostali za 14 točk, vendar položili tekmece na pleča. Ob drugem soočenju so si nakopali 17 točk primanjkljaja (41:58) že v drugem delu, a se z izidom 106:101 še za korak približali velikemu finalu prvenstva pod vodstvom vnovič odličnega Gorana Dragića, še preden so LA Lakers in Denver sploh začeli odločilni zahodni dvoboj.Kdo je najzaslužnejši za vodstvo Miamija z 2:0 v zmagah? Junakov v njegovih vrstah ni manjkalo, ...