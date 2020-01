Dragić Miami vodil do zmage

Nekdanji slovenski košarkarski reprezentant Goran Dragić je ponoči svoje moštvo Miami Heat vodil do nove zmage v severnoameriški ligi NBA. Miami je na domačem parketu s 122:111 premagal Portland Trail Blazers, Dragić pa je bil najboljši posameznik domače ekipe z 29 točkami in 13 podajami, temu pa je dodal še tri skoke.



Bam Adebayo je za 17. domačo zmago Miamija v tej sezoni prispeval 20 točk, zadel je kar devet od desetih metov iz igre. Derrick Jones Jr. je dosegel 19 točk.



Pri Miamiju, ki je vodil celo tekmo, je zaradi poškodbe manjkal Jimmy Butler. »Vseeno nam je, kdo igra in kdo ne. Ne iščemo izgovorov,« je po koncu dejal Dragić.



Ljubljančan je odlično metal za tri točke, zadel je kar sedem od desetih poskusov.



Na drugi strani sta pri Portlandu izstopala Damian Lillard, ki je dosegel 34 točk in 12 podaj, ter nekdanji center vročice Hassan Whiteside z 21 točkami in 18 skoki.



Miami naslednja tekma čaka v noči na četrtek, ko bo gostoval pri ekipi Indiana Pacers.