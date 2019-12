Dragić najučinkovitejši ob zmagi Miamija

Košarkarji Miami Heat so na gostovanju pri moštvu Brooklyn Nets dosegli 14. zmago v 19 tekmah v ligi NBA; gostitelje so ugnali s 109:106. Prvi strelec floridske Vročice je bil, ki je dosegel 24 točk, ob tem pa zbral še 2 skoka in šest asistenc.Ljubljančan je bil ključni igralec dvoboja, saj je bila sila dejaven tudi v zadnji poldrugi minuti, v kateri je Miami z delnim rezultatom 10:0 nadoknadil zaostanek sedmih točk (99:106). Na koncu je metal za dve točki 6:12, za tri 3:6 in proste mete 3:4 v 31 minutah igre. V zmagovitem moštvu sta se izkazala šez 20 točkami ins 17, pri Brooklynu, ki ima zdaj polovičen izkupiček zmag in porazov (10:10), sta izstopalaz 29 točkami ins 25.