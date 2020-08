FOTO:Dragić ne popušča, uspešen tudi v derbiju z Bostonom

Dragić nezgrešljiv z črte za proste mete

Potem ko je sinoči spektakularno oddelal svoj večer Luka Dončić , je bil ponoči uspešen tudi drugi slovenski košarkarski as onstran Atlantika.in soigralci pri Miamiju so namreč dobili derbi klubov za tretje mesto vzhodne konference z Miamijem z rezultatom 112:106.Dragić je prispeval opazen učinek k pomembni zmagi kluba, ki si je tako ali tako že prej zagotovil končnico in zaključne boje v t. i. »mehurčku« na Floridi.(za tri 1:5, za dve 5:7, prosti meti 7:7), po tri skoke in asistence ter dve ukradeni žogi v 28 minuta igre v majici Miamija.insta primaknila vsak po 21 točk.Miami resda še vedno zaseda tretje mesto na vzhodu, toda do konca rednega dela bo zelo zanimivo.bo igrala naslednjo tekmo žepo slovenskem času (tekmec Milwaukee), močna tekma pa čaka tudiin soigralce pri Dallasu, ki se bodo dve uri in pol pozneje () pomerili z Los Angeles Clippers.