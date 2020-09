FOTO:Dragić: Nismo naredili veliko, potrebujemo še tri zmage

Orlando – Košarkarji Bostona so v minulih 65 letih izgubili le eno od 157 tekem končnice lige NBA, v katerih so v zadnji četrtini vodili z vsaj 12 točkami prednosti. Vsaj do uvoda letošnjega finala vzhodne konference. Miami je ob začetku zadnjega dela zaostajal z 71:85, a pod vodstvom odličnega Gorana Dragića izsilil podaljšek, za zmago s 117:114 v vrhunski predstavi pa sta imela ogromno zaslug Jimmy Butler in Bam Adebayo s fantastičnima potezama v zadnjih 22 sekundah.Na poti do devetega uspeha v desetih nastopih v letošnji končnici je floridska Vročica hitro zašla v težave, podobno kot v prvih soočenjih z Indiano in ...