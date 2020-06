Dragić od 18. oktobra na trgu prostih igralcev

New York - Po zadnjem sestanku klubov z vodstvom košarkarske lige NBA tamkajšnji ugledni mediji poročajo o novih datumih pred začetkom sezone 2020/21. Po pisanju ESPN in The Athletic bo tržnica košarkarjev, ki jim po letošnji sezoni potečejo pogodbe, odprta od 18. oktobra naprej. Med njimi bo tudi nekdanji slovenski reprezentant Goran Dragić.



Po 18. oktobru bo sledilo štiridnevno obdobje za sklepanje dogovorov z moštvi.



Pogodbe pa bodo uradno overjene od 23. oktobra naprej. Med prostimi košarkarji bo tudi slovenski košarkar Goran Dragić, od zvezdnikov lige pa bi lahko na trgu pristal tudi krilni center Los Angeles Lakers Anthony Davis, če se bo odločil za to možnost v svoji pogodbi.

Draft oktobra

Vseh 30 moštev v ligi NBA bo imelo še letos priložnost kadrovati, saj se 23. junija odpre tržnica igralcev pred predvidenim nadaljevanjem lige 30. julija. Moštva bodo lahko s košarkarji, ki niso igrali profesionalne košarke zunaj ZDA in ki so bili pod pogodbo v ligi NBA ali razvojni ligi, podpisala kratkoročne pogodbe do konca letošnje sezone.



Nabor novincev bo po informacijah ameriških medijev na sporedu 16. oktobra, mladi košarkarji pa se bodo lahko na nabor prijavili do 17. avgusta, do 6. oktobra pa se bodo lahko od njega tudi odjavili.