Dragić odličen, a Boston še ni rekel zadnje

Ljubljana

Goran Dragić v odlični formi igra konferenčni finale. FOTO: Mike Ehrmann/AFP



Boston (3) : Miami (5) 121:108 – 2:3

- Košarkarjem Miamija se v finalu končnice vzhodne konference lige NBA ni posrečilo še četrtič premagati Boston in se uvrstiti v veliki finale.je bil odličen in s 23 točkami najučinkovitejši mož Miamija, ki je izgubil s 108:121.Miami je sicer še v vodstvu v zmagah s 3:2, naslednja tekma med ekipama pa bo v v noči na ponedeljek ob 1.30.Za razliko od dosedanjih štirih tekem med ekipama je Miami od začetka narekoval igro. Vlogo junaka je uvodoma prevzel nase, ki je zadeval kot za šalo, in Miami je prvo četrtino dobil s 26:18.V drugi četrtini je bil za točko boljši Boston (33:32), odločilna pa je bila tretja četrtina, v kateri si je 17-kratni prvak NBA priigral visoko prednost enajstih točk, ki jih je v zadnji ne le zadržal, temveč še povečal.Najvišja prednost je znašala 16 točk dobre tri minute pred koncem, ko jezaključil protinapad, nato pa zadel še dodatni prosti met za 117:98. Minuto pred tem je Dragić, ki je naprej prekaljeno izsilil osebno napako pri metu za tri, zaključil dvoboj. V naslednjem napadu je pri uspešno zaključenem prodoru s kolenom zadel Nemca v mednožje in prejel šesto osebno napako.(Tatum 31 – met iz igre 22:8, 10 skokov, Brown 28, Theis (13 skokov) in Walker po 15, Smart 12, Hayward 10, Kanter 8, Wanamaker 2;23 – met iz igre 17:8, za tri 7:1, prosti meti 7:6, 4 skoki in 4 podaje v 36 minutah, Robinson 20, Butler 17, Crowder in Herro po 14, Adebayo 13, Olynyk 5, Iguodala 2.LA Lakers (1) – Denver (3) 3:1