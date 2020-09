Dragić po prvi vzhodni naslov za Slovenijo

Boston ni le Tatum

Orlando –je leta 2010 okusil finale zahodne konference lige NBA v dresu Phoenixa, letos je z odličnimi predstavami med najzaslužnejšimi, da se bo Miami boril za naslov prvaka vzhodne polovice prvenstva, ki ga ni osvojil še noben slovenski košarkar;inso prišli do šampionskih prstanov na divjem zahodu. Floridska Vročica se bo po osmih zmagah v devetih tekmah končnice drevi (ob 0.40 po slovenskem času) prvič pomerila z Bostonom, ki je bil v rednem delu prvenstva uspešnejši z 2:1 v zmagah.Od 40 najučinkovitejših košarkarjev pred začetkom izločilnih bojev jih je 32 že končalo sezono, med njimi celotna elitna sedmerica z Luko Dončićem na šestem mestu. Osmerica »preživelih« asov pa s soigralci uspešno usklajuje individualne spektakle z moštvenimi dosežki: v zahodni finale sta se prebila zvezdnika LA Lakers,10. med strelci) in(12.), medtem ko bo o usodi MVP lanskega finala(8.) in srbskega asa(29.) odločila sedma tekma med LA Clippers in Denverjem, saj je slednji z dvema zaporednima zmagama (ob šestem soočenju s 111:98) izenačil rezultat dvoboja na 3:3.Najboljši vzhodni zasedbi sta na seznam še vedno dejavnih polnilcev obročev prispevali štiri imena, trije med njimi nosijo Bostonov dres: krilni center(15.), organizator(24.) in branilec(26). In ne le to, Kelte odlikuje tudi odlična igra v obrambi, med konferenčnim finalom pa bi lahko dočakali okrevanje člana začetne peterke, krila, ki si je poškodoval gleženj že na prvi tekmi končnice s Philadelphio.Miami med smetano zastopa le krilo(28.), toda na podlagi statističnih podatkov bi bilo krivično, če bi ga odpisali že pred začetkom dvoboja z edinim vzhodnim tekmecem, s katerim je v tej sezoni izgubil dvakrat. Ne le zato, ker so si njegovi igralci po izločitvi prvega nosilca Milwaukeeja s 4:1 napolnili baterije, medtem ko so se Bostončani utrujali v sedmih tekmah z branilcem naslova Torontom. V zadnjih tednih prevladuje občutek, da so so Dragić & Co. doživeli pravi preporod v Orlandu in dodatno izpopolnili svoje kolektivno kolesje, v katerem ni prostora za sebičnost in zvezdniško dokazovanje. Rezultati so vidni.»Boston ima res bogat nabor napadalcev, toda mi imamo veliko fantov, ki lahko raznovrstno opravljamo obrambne naloge. Proti Indiani in Milwaukeeju smo se dobro odrezali, zdaj pa nas čaka še težje delo, saj ima Tatum več odličnih asistentov, kot jih je imel. Ne bomo se mogli osredotočiti na enega moža in pozabiti na druge, saj bi nas Brown, Walker in drugi hitro kaznovali. Glavna ovira bo res Tatum, toda Bostonu se bomo morali postaviti po robu kot kolektiv,« poudarja Dragić.