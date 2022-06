Dragić pred zadnjo domačo tekmo: En igralec ne more premagati ekipe

Dvorana Stožice bo zvečer pokala po šivih. Gledalci, ki so vstopnice razgrabili v slabih treh urah, si bodo v akciji ogledali Luko Dončića in ostale slovenske reprezentante, hkrati pa se bodo lahko poslovili od zlatega kapetana Gorana Dragića, ki bo zadnjič v karieri oblekel slovenski dres pred domačim občinstvom.

Kljub svečanemu vzdušju bo tekma, ki se bo začela ob 20.15, pomembna tako za Slovenijo kot Hrvaško. Gre namreč za 5. kolo kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023, obe ekipi pa sta si uvodnih dveh ciklih privoščili preveč napak. Slovenija je februarja dvakrat izgubila s Finsko, Hrvaška pa je v štirih nastopih zabeležila le eno zmago proti Švedski.

Tako kot Slovenija bo tudi Hrvaška nastopila precej spremenjena v primerjavi s prvo tekmo novembra v Zagrebu, ki se je končala z rezultatom 76:74. V zasedbi Damirja Mulaomerovića sta med drugimi tudi iz lige NBA Bojan Bogdanović (Utah Jazz) in Ivica Zubac (LA Clippers).

Dončić: Hrvate spoštujemo, a mi smo evropski prvaki

»Tekma zagotovo ne bo lahka, saj ima Hrvaška spoštovanja vredno zasedbo. A po drugi strani smo mi evropski prvaki in četrti z olimpijskih iger, hkrati pa bomo imeli na svoji strani bučno podporo publike,« pravi Dončić. »Zavedamo se, da en igralec ne more premagati ekipe. To smo dokazali na evropskem prvenstvu 2017 in s to miselnostjo se bomo lotili tudi tekme s Hrvaško. Zavedamo se, da ne bo lahko, a če bomo dali vse od sebe in bomo zbrani vseh 40 minut se lahko ob pomoči gledalcev nadejamo zmage,« je dodal Goran Dragić.

Slovenijo v nedeljo ob 17. uri čaka še zadnja tekma v prvem delu proti Švedski v Stockholmu. V drugem delu kvalifikacij, ki se bodo začele avgusta in v katerem bodo veljali vsi rezultati iz prvega dela, bi Slovenijo v primeru julijskega uspeha nato čakalo še šest tekem proti najboljšim trem ekipam iz skupine D (Izrael, Nemčija, Estonija, Poljska). Svetovno prvenstvo bodo med 25. avgustom in 10. septembrom 2023 gostili Indonezija (Džakarta), Japonska (Okinava) in Filipini (Manila).