Dragić pričakuje Dončića na preluknjani ladji

Jutri ponoči bo Miami vnovič dobil močan slovenski pridih, saj bo priča soočenju domačega asa Gorana Dragića z Luko Dončićem, ki bo v Dallasovem dresu praznoval 21. rojstni dan. Lani je dvoboj naših najboljših košarkarjev privabil na Florido 2000 Slovencev in prireditelji tudi tokrat pričakujejo veliko množico, zato bo ameriško himno pred tekmo zapel Alen Kirbiš iz Dobrovcev na Dravskem polju. Nato pa bo domače moštvo poskusilo povišati vodstvo proti Teksačanom na 4:0 v Dončićevi eri.



Dallas je začel krajšo turnejo, med katero bo odigral štiri tekme v gosteh, z zmago nad San Antoniom (109:103), še leta 2014 prvaku lige NBA, ki pa je po upokojitvi Tima Duncana, Emanuela Ginobilija in Tonyja Parkerja le še senca nekdanjega šampiona. Doslej je zbral 12 zmag manj kot Teksačani, ki pa so se morali pošteno potruditi, saj so gostitelji po prepričljivem zaostanku z delnim rezultatom 26:7 prevzeli vodstvo z 90:89 šest minut pred koncem tekme. V finišu sta stvari vzela v roke Kristaps Porzingis (28 točk in 12 skokov) in Dončić, ki je je s 26 točkami, 14 asistencami in 10 skoki prišel do 21. trojnega dvojčka v elitni ameriški ligi in tik pred dopolnitvijo 21 let izenačil klubski rekord Jasona Kidda.



V tej sezoni je Ljubljančan pri 13 trojnih dvojnih dvojčkih in vodi v ligi NBA pred LeBronom Jamesom (LA Lakers) z 12 in Nikolo Jokićem (Denver) z 11. Toda bolj kot osebna statistika ga je zanimal podatek, da je bilo njegovo moštvo v zadnjih šestih minutah kos izzivu v San Antoniu. Dallas ga je namreč pričakal kot šele 27. v celotni ligi po izkoristku metov v zadnjih treh minutah izenačenih tekem, tokrat je bil njegov izkoristek v tem času 5:8.



»Že pred začetkom prvenstva sem dejal, da bo uspešna igra v takšnih dvobojih najboljša šola za vse. Zdaj vidimo, da se počasi le učimo. Ne bomo vedno brezhibni, vendar napredujemo,« je bil zadovoljen Dončić, ki je med tekmo dobil nekaj udarcev v načeti levi palec na roki, a je vztrajal do konca.

Dragić je zaskrbljen

Košarkarji Miamija so pred slovenskim derbijem zbrali enako število zmag kot Dallas (36) ob enem porazu manj (22). Toda dvoboj pričakujejo slabe volje, čeprav so šele četrtič v sezoni klonili v domači dvorani. Prvič so se znašli na kolenih pred tekmecem z dna razpredelnice, Minnesota je prispela na Florido z eno samo zmago v poldrugem mesecu in kot predzadnja v zahodni konferenci.



Vročica je za nameček v zadnjih minutah tekme zapravila prednost 12 točk in podaljšala svoj niz neprepričljivih predstav. V zadnjih devetih nastopih je doživela sedem porazov, pet proti moštvom z manj kot 50-odstotno bero v sezoni. In če je prvenstvo začela z izkupičkom 24:8, ga je nadaljevala z 12 zmagami in 14 porazi, zato je imela celo srečo, da ni zdrsnila še nižje od četrtega mesta med vzhodnimi moštvi.



»To je čas, ko bi morali zmagovati in se po možnosti vzpenjati po lestvici. Končnica prvenstva je vse bližje, zato se je težko boriti s frustracijo ob misli, da nismo več zasedba iz uvodne polovice sezone. Nekaj se mora spremeniti. Hitro moramo zakrpati našo ladjo, kajti s takšno igro nimamo nikakršnih možnosti v izločilnih dvobojih,« je bil zaskrbljen Goran Dragić po porazu s 126:129, ob katerem je zbral 16 točk, 4 skoke in 4 asistence.