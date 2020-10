FOTO:Dragić trpi, a noče biti v breme soigralcem

Marsikaj kaže, da bodo košarkarji Bostona le še nekaj dni sami na vrhu razpredelnice najuspešnejših moštev v ligi NBA s 17 naslovi prvaka. Že v noči na soboto po slovenskem času bi se jim lahko pridružili LA Lakers, njihovi veliki tekmeci v 60. in 80. letih prejšnjega stoletja, ki so dobili tudi četrto tekmo letošnjega finala (102:96) z oslabljenim Miamijem in vodijo s 3:1 v zmagah. Bam Adebayo se je sicer vrnil v floridsko zasedbo, a ne tudi Goran Dragić, ki je vprašljiv tudi za prvo prelomno soočenje.Slovenski zvezdnik je doslej v celotnem finalu igral le 15 minut, saj ga je ustavila poškodba stopala. Zaman je prosil ...