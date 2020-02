Dragić v mentorski vlogi Butlerju pomagal do rekorda

Ljubljana



Porzingis polnil Indianin koš

- Košarkarji Miamija so v ligi NBA gostili Philadelphio in jo premagali s 137:106. Blestel je, ki je v treh četrtinah proti svoji nekdanji ekipi dosegel 38 točk, Slovenecje s klopi k zmagi prispeval 24 točk. Butler je po tekmi sam povedal, da se počuti kotButler je do svojega strelskega rekorda to sezono prišel v prvih treh četrtinah, preden se je v zadnji lahko usedel na klop. »Počutil sem se kot Luka, on to dobro dela iz tekme v tekmo,« se je Butler po tekmi spomnil na poškodovanega slovenskega zvezdnika Dallasa.»Nikoli me ne skrbi naš napad. K vragu, tudi obramba me ne. Skrbi me le, ali bomo zmagali,« je še dejal prvi strelec tekme.Njegov mentor Dragić pa je dodal: »Želimo si, da bi Jimmy vselej igral tako agresivno. On je naš vodja na parketu.«Dragić je bil drugi strelec Miamija in je 24 točkam dodal še šest podaj in tri skoke,je dosegel 19 točk, košarkar All-Starpa 18 točk, 11 podaj in osem skokov. S 15 točkami se je v vrstah vročice izkazal tudimlajši.»Želimo le napredovati v sezoni in vedeli smo, da je ta tekma za nas zelo pomembna, da imamo proti enemu od tekmecev v končnici vzhodne konference zdaj 3:1 v zmagah,« je dejal trener: »To je pomembno.«Naslednja tekma košarkarje Miamija čaka v sredo, ko bodo gostovali pri LA Clippers.In če se je danes Butler počutil kot Dončić, pa je slednji še vedno poškodovan in ni zaigral na gostovanju v Indianapolisu, kjer je Dallas s 112:103 premagal Indiano.V odsotnosti prvega zvezdnika ekipe, ki ima poškodovan gleženj, je na sceno stopil Latvijecin dosegel dosegel 38 točk, od tega tri trojke, in 12 skokov.»To je nekaj, kar želim razvozlati v prihodnosti. Kako sem lahko tako učinkovit tudi takrat, ko Luka igra. Na tem delamo. Zdaj sem v dobrem ritmu in želim ga obdržati. Mislim, da igramo dobro košarko,« je dejal latvijski košarkar.Naslednja tekma Dallas čaka v sredo, ko bo doma gostil Memphis.