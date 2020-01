Dragić z Miamijem do zmage po podaljšku

V podaljšku je Miami prevzel pobudo

Goran Dragić je v odlični formi. FOTO: USA Today Sports

Čančar zadel trojko

Na igrišče je od Slovencev stopil tudi Vlatko Čančar, ki je z Denverjem doživel poraz proti Houstonu s 105:121. FOTO: AFP

NBA

V severnoameriški ligi NBA je Miami tudi po zaslugi(22 točk, 10 podaj) po podaljšku prišel do 31. zmage v sezoni. S 134:129 je premagal Washington Wizards, s čimer še naprej zaseda drugo mesto na vzhodu za Milwaukeejem. Na igrišče je stopil tudi(tri točke) ob porazu Denverja proti Houstonu s 105:121.Obračun Miamija, enega najboljših moštev na domačem parketu, in Washingtona, tretje najslabše gostujoče ekipe v ligi, je sicer zaznamovala odločitev trenerja Miamija, da na klop v drugem polčasu posadi vse košarkarje prve peterke. Ti so namreč drugi polčas začeli z 19 točkami razlike, Washington pa je zaostanek v vsega petih minutah zmanjšal na tri točke.Takrat je na igrišče Spoelstra poslal Gorana Dragića,in druge, ki so malce držali stik s Čarovniki iz prestolnice ter prednost ob koncu četrtine povišali na devet točk. Košarkarji Washingtona se niso dali in so v zadnji četrtini celo povedli za tri točke. Miami se je vrnil, za podaljšek pa je trojko zadel35 sekund pred koncem rednega dela.V podaljšku je Miami prevzel pobudo. Goran Dragić je v drugem polčasu dosegel 14 od svojih 22 točk in zadel prosta meta, s katerima je zapečatil 20. zmago na domačem parketu (le en poraz). Ob 22 točkah je Ljubljančan dodal še deset podaj.»V trenutku, ko smo odšli na klop, smo začeli uživati v predstavi naše druge enote,« je v slačilnici dejal center Miamija. »Oni so prispevali iskro, ki je mi nismo imeli. Ne smeš biti sebičen. To mi je všeč pri naši ekipi. Smo pravi kolektiv in uživamo v skupnih uspehih,« je še dodal center moštva, ki je dosegel šest točk. Poleg Dragića je bil najučinkovitejši Jimmy Butler s 24 točkami in prav tako desetimi podajami, pri gostih pa je 38 točk dosegel. Miami naslednja tekma čaka v noči na soboto, ko bodo gostili Los Angeles Clippers.Na igrišče je od Slovencev stopil tudi, ki je z Denverjem doživel poraz proti Houstonu s 105:121. Slovenski krilni košarkar je v treh minutah in 19 sekundah na parketu dosegel tri točke. Zadel je trojko, v statistiko pa je dodal še po en skok, podajo ter ukradeno žogo. Naslednjo priložnost za dokazovanje bo imel Čančar v noči na soboto proti New Orleansu.Tam je veliko zanimanja na današnjih tekmah požel prav uspešen prvenec novinca, ki je po treh mesecih okrevanja po poškodbi kolena vendarle stopil na parket ob porazu New Orleansa proti San Antoniu s 117:121. Mladi ameriški košarkar, sicer prvi izbor nabora za letošnjo sezono, je v 18 minutah in 18 sekundah dosegel 22 točk in dodal sedem skokov. Iz igre je zadel 8 od 11 metov, a poraza proti Ostrogam, za katere jedosegel 32 točk, ni mogel preprečiti.Do 35. zmage v sezoni so v New Yorku prišli tudi košarkarji Los Angeles Lakers, Utah pa se je z zmago proti Golden Statu (129:96) prebil na drugo mesto zahodne konference, saj so si Los Angeles Clippers (brez) privoščili poraz proti Atlanti (brez) s 95:102.Detroit Pistons - Sacramento Kings 127:106Orlando Magic - Oklahoma City Thunder 114:120Toronto Raptors - Philadelphia 76ers 107:95Atlanta Hawks - LA Clippers 102:95Boston Celtics - Memphis Grizzlies 119:95Miami Heat - Washington Wizards 134:129 (podaljšek)(Goran Dragić 22 točk, 10 podaj, 6 skokov v 30 minutah)New York Knicks - Los Angeles Lakers 92:100Chicago Bulls - Minnesota Timberwolves 117:110Houston Rockets - Denver Nuggets 121:105(Vlatko Čančar 3 točke, skok, podaja in ukradena žoga v 3 minutah)Phoenix Suns - Indiana Pacers 87:112New Orleans Pelicans - San Antonio Spurs 117:121Golden State Warriors - Utah Jazz 96:129