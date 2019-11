Dragić z Miamijem doživel četrti poraz sezone

Slovenski košarkar Goran Dragić je z moštvom Miami Heat v severnoameriški ligi NBA v pretekli noči doživel četrti poraz te sezone. Na gostovanju pri Philadelphia 76ers je bilo domače moštvo veliko bolj odločno in dvoboj dobilo kar s 113:86. Dragić je za Miami prispeval 18 točk.Razigrano domače moštvo je do velikega vodstva prišlo že v prvi četrtini, razlika po slabih devetih minutah je bila kar 20 točk (26:6). Ta je nato v začetku tretje četrtine narasla že na 35 točk (73:38), ko je Josh Richardson zadel enega od svojih šestih metov za tri točke.Takrat je bilo že jasno, da bo Miami ob 11 zmagah doživel še četrti poraz te sezone, Philadelphia, ki vse od začetka velja za enega favoritov za osvojitev naslova, pa 11. zmago ob petih porazih.Miami je pred tekmo veljal za najbolj natančno moštvo pri metu iz igre z 48,3 odstotka zadetih poskusov, a proti trdi obrambi Philadelphie je zadel le 39,3 odstotka metov. »Slaba stvar nocoj je res bila pomanjkanje učinka v napadu. Neuspeh v napadu pa se je posledično poznal tudi pri motivaciji v obrambi,« je ocenil trener vročiceRichardson je bil prvi strelec Philadelphie, v manj kot 26 minutah igre je dosegel 32 točk. Joel Embiid jih je dosegel 23 in dodal še 11 skokov. Za Miami je bil Dragić drugi strelec za Tylerjem Herrom z 20 točkami, poleg 18 točk pa je v 31 minutah vpisal še tri skoke in eno podajo.Le 11 točk je dosegel letošnja velika pridobitev Miamija, ki je še lani igral za Philadelphio in je bil ob začetku tekme deležen hladnega sprejema domačih navijačev. Po tekmi je Butler sicer zanikal, da bi to vplivalo na njegovo igro: »Po pravici povedano se nisem oziral na to in sploh nisem slišal žvižgov in zvokov neodobravanja.«Na devetih preostalih tekmah v ligi je odmeval predvsem dosežek, ki je ob zmagi Chicaga s 116:115 dosegel kar 49 točk. Pri tem je zadel 13 trojk, vključno z zmagovalnim metom z razdalje manj kot sekundo pred koncem.Medtem so Los Angeles Lakers dosegli sedmo zmago po vrsti in ohranili vodstvo v ligi s 14 zmagami in le dvema porazoma, ko so s 109:108 premagali Memphis Grizzlies.Superzvezdnik ligeje k zmagi jezernikov prispeval 30 točk, Anthony Davis pa 22. Memphis je imel sicer možnost, da bi 1,3 sekunde pred koncem dosegel zmagoviti koš, a je Jarenu Jacksonu ob sprejemanju žoge pri izvajanju spodrsnilo, tako da je izgubil žogo.Drugi slovenski predstavnik v ligi NBAje preteklo noč počival, z Dallasom se bo na igrišče vrnil danes ob 21.30 po srednjeevropskem času, ko se bo v gosteh pomeril s Houstonom. Dragić in Miami bosta naslednjič igrala v noči na torek na gostovanju pri moštvu Charlotte Hornets.