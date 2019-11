Dragić z vročico praznih rok v Teksasu

Houston

Brez pravega pristopa

Jamesu Hardnu je z osebnim strelskim rekordom pri zmagi obilno pomagal tudi Danuel House. FOTO: USA TODAY Sports

Namerni prekršek

je s svojo ekipo Miami Heat v ligi NBA gostoval v Teksasu pri ekipi Houston Rockets, ki je na krilih(34 točk) in(27) zmagala s 117:108. Dragić je na parket tokrat stopil v začetni peterki vročice in v 34 minutah zbral 13 točk, dva skoka in podajo.Čeprav sta največ točk za zmago domače ekipe prispevala Harden in Westbrook, sta bila precej pokrita, tako da so priložnost dobili njuni soigralci. Tokrat je glavno vlogo prevzel, ki je z osebnim strelskim rekordom (23 točk) pomagal raketam prekiniti niz treh zaporednih porazov.»V prvem polčasu preprosto nismo imeli pravega pristopa k igri, nismo zadevali, kot bi morali, ni nam šlo,« ša je po tekmi dejal trener vročiceRakete so večino tekme vodile z več kot desetimi točkami prednosti, večino tretje četrtine že z več kot 20,pa je za vročico v zadnji četrtini dosegel šest zaporednih točk in Miami minuto pred koncem popeljal do -10. Nato je Harden zadel prosti met, zatem še Dragić.Sledilo je nekaj prerivanja ob osebni napaki Dragića na Housu 30 sekund pred koncem tekme. Sodniki so pregledali videoposnetek in jo spremenili v namerno 1. kategorije, House pa je dobil tehnično napako zaradi svoje pretirane reakcije ob prekršku.je bil z 22 točkami prvi strelec Miamija, Olynyk je zbral 19 točk, medtem ko je vodilni strelec vročicetekmo izpustil zaradi bolezni.Naslednja tekma vročico čaka v petek, ko bo na Floridi gostila Golden State.