Dragićev Miami poražen v Washingtonu

Slovenski košarkar Goran Dragić je z Miamijem v severnoameriški ligi NBA gostoval v Washingtonu in izgubil s 105:123. Dragić je v 23 minutah ob metu iz igre 3-12 dosegel deset točk, ob tem je imel še po dva skoka in podaji ter ukradeno žogo. »Popolnoma smo odpovedali na obeh straneh igrišča. Našega napada ni bilo, še manj pa obrambe. Težko je bilo bilo,»« je po tekmi medijem povedal Dragić.



Pri Miamiju, ki je drugo četrtino izgubil kar s 24:42, je bil sicer najboljši Jimmy Butler s 27 točkami, pri domačih pa so prednjačili Jordan McRae z 29, Garrison Mathews z 28 in Ian Mahinmi s 25 točkami.



Na drugih tekmah je Atlanta v gosteh premagala Orlando s 101:93, Minnesota je doma slavila s 122:115 proti Brooklynu, Chicago je s 102:123 izgubil proti Milwaukeeju, Utah je s 104:81 odpravil Detroit, Phoenix pa v gosteh s 122:116 Portland.