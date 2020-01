Dragićev Miami Heat klonil v New Yorku

Slovenski zvezdnik lige NBA Goran Dragić je s svojo ekipo Miami Heat v severnoameriški ligi NBA tokrat gostoval pri New York Knicks, ki so v domači dvorani Madison Square Garden zmagali s 124:121. Junak večera pri kratkohlačnikih je bil Julius Randle, ki je 11 od svojih 26 točk dosegel v zadnji četrtini, RJ Barrett jih je k zmagi dodal 23.



Dragić je s klopi tokrat odigral 24 minut tekme in dosegel šest točk, dva skoka in štiri podaje. Prvi strelec Miamija je bil sicer Jimmy Butler s 25 točkami, temu je dodal še deset skokov, Kendrick Nunn je za tretjo najboljšo ekipo vzhodne konference prispeval 20 točk.



Košarkarji Miamija so prvič to sezono izgubili dve tekmi zaporedoma. »To ni naš prvo rodeo. Ni treba zganjati panike,« je po tekmi dejal trener Miamija Erik Spoelstra, potem ko so njegovi varovanci pred tem izgubili tudi proti Brooklyn Nets, in prepričano dodal: »Ne bo nam treba na novo zavrteti kolesa. Dobro vemo, kako je treba igrati. Le vrniti se bomo morali na stara pota.«



Naslednja tekma vročico čaka v sredo, ko bo doma gostila San Antonio Spurs.