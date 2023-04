Dragićev Milwaukee presenetljivo izpadel že na prvi stopnici

Košarkarji Miami Heat so v Milwaukeeju po podaljšku premagali Bucks s 128:126 in se s 4:1 v zmagah uvrstili v drugi krog končnice severnoameriške lige NBA. Ljubljančan Goran Dragić ni igral za Milwaukee, ki je kot najboljša ekipa rednega dela presenetljivo že končala sezono.

Prav tako na vzhodnem delu so igralci New York Knicks napredovali s 4:1 v zmagah, saj so v Clevelandu Cavaliers v petem dvoboju odpravili s 106:95.

Na zahodnem delu lige so Memphis Grizzlies doma premagali Los Angeles Clippers s 116:99 in izid v zmagah znižali na 2:3. Ekipa Golden State Warriors pa je v Sacramentu s 123:116 ugnala Kings in povedla s 3:2 v zmagah.