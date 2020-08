Dragićeva metla pometla Indiano

Ljubljana

LeBron James je ujel korak in LA Lakers zanesljivo pelje proti polfinalu zahodne konference. FOTO: Kevin C. Cox/AFP



Miami (5) : Indiana (4) 99:87 – 4:0



Orlando (8) : Milwaukee (1) 106:121 – 1:3

Oklahoma (5) : Houston (4) 117:114 – 2:2



Portland (8) : LA Lakers (1) 115:135 – 1:3

- Nekdanji kapetan slovenske košarkarske reprezentanceje bil s 23 točkami najboljši strelec Miamija za četrto zaporedno zmago proti Indiani v prvem krogu končnice lige NBA z 99 proti 87.Miami, ki je lani izgubil boje za končnico tretjič v zadnjih petih letih, se bo v drugem krogu pomeril z zmagovalcem dvoboja med ekipama Milwaukee in Orlando, kjer trenutno vodi Milwaukee s tri proti ena v zmagah.Najprej je slabo kazalo za Miami, saj je moralzapustiti igro zaradi poškodbe rame že v šesti minuti igre, vendar se je v drugem polčasu vrnil potem, ko je Miami na polovici tekme vodil z 48 proti 42.Miami je v prvih petih minutah tretje četrtine povedel s 60 proti 47 in potem do konca tekme ohranil vodstvo. Dragić je 13 od svojih 23 točk dosegel v zadnji četrtini in 5. postavljeni Miami je malce presenetljivo izločil 4. nosilca Indianoin se uvrstil v drugi krog končnice vzhodne konference NBA, v katerem se bo pomeril z Milwaukeejem ali Orlandom. Po vsej verjetnosti bo to najboljše moštvo vzhoda po prvem delu tekmovanja Milwaukee, ki je v vodstvu s 3:1.Formo stopnjujeta tudi LA Lakers in. Portland je bil povsem nemočen, v tretji četrtini je zaostajal že z 53:91. Jezerniki so nasuli kar 17 trojk, najboljšega strelca tekmecev, ki v tej sezoni v povprečju dosega po 30 točk, pa so povsem ustavili in mu dopustili le ducat točk.(Dragić 23 – met iz igre 21:10, za tri 6:1, prosti meti 4:2, 5 skokov in 3 podaje v 35 minutah, Herro 16, Adebayo 14 in 19 skokov, Olynyk 11, Crowder 10, Nunn 7, Butler 6 (2/5 iz igre), Robinson in Iguodala po 5, Jones Jr. 2; Oladipo 25, Turner 22 in 14 skokov, Warren 21, Brogdon 13, J. Holiday in McDermott po 3.(Vučević 31 – met iz igre 20:11, za tri, 10:6, 11 skokov, Ross 19, Fultz 15, Clark in Fournier po 12; Antetokounmpo 31 – met iz igre 21:14, 15 skokov in 8 podaj, Middleton 21 in 10 skokov, Matthews 12, B. Lopez in Korver po 10).(Schröder 30, Paul 26, Gilgeous Alexander 18 in 12 skokov, Adams 12 in 8 skokov; Harden 32 – met iz igre 25:11, za tri 15:6, 15 podaj in 8 skokov, Gordon 23).(Nurkić 20 in 13 skokov, McCollum 18, Anthony 16, Lillard in Hezonja po 11, Gabriel 10; James 30 – met iz igre 12:10, za tri 5:4, 10 podaj in 6 skokov, Davis in Kuzma po 18).