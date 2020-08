Dragićevih 25 točk premalo za zmago

Orlando

- Potem ko so košarkarji Miamija z našim asomob koncu tedna zelo prepričljivo opravili svojo nalogo in tekmece iz Denverja ugnali gladko s 125:100, je bilo tokrat vse drugače. Proti moštvu Toronta so potegnili krajši konec palice – 103:107 (79:84, 44:48, 17:23). Boj s Torontom je bil neizprosen do konca, v zadnji četrtini je moštvo Vročice (Miami Heat) nenehno lovilo tekmeca, zdelo se je, da je sinoči silno razpoloženi slovenski košarkar – skupno je dosegel 25 točk, ob tem pa je zbral po 5 skokov in asistenc – za konec kar prepozno vstopil na igrišče.Trenerga je imel namreč dolgo v zadnjem delu igre na klopi, ko pa ga je v sklepnih dveh minutah poslal na igrišče, je bilo moštvo Miamija pri priči konkurenčno za zmago. Toda ob koncu je ostalo brez nje, v zadnjih sekundah je splavala priložnost po napačni podaji, ki je bila iz avta namenjena prav slovenskemu adutu za zmagovalno akcijo ...Pri svojem moštvu je bil najučinkovitejši, prvi strelec tekme pa je bil iz vrst zmagovalcev:še nikdar prej na tekmi lige NBA ni dosegel 36 točk. V noči s torka na sredo, ob 00.30, bo Miami igral naslednjo tekmo, in sicer proti moštvu Boston Celtics.