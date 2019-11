Dragićevih šest točk za zmago Miamija

Izjemen večer je imel najkoristnejši igralec minule sezone Gianis Antetokounmpo, ki je za zmago Milwaukeeja nad Utahom s 122:118 dosegel 50 točk, čemur je dodal še 14 skokov. FOTO: USA Today Sports

Izidi:

Košarkarji Miami Heat v tej sezoni severnoameriške lige NBA ostajajo neporaženi na domačem parketu. V Miamiju je padla tudi ekipa Charlotte Hornets s 117:100. Osemindvajset minut je igral slovenski as. Ljubljančan je svoji ekipi pomagal k zmagi s šestimi točkami, devetimi podajami, tremi skoki in dvema ukradenima žogama.Dragić sicer ni imel najbolj naravnane strelske naprave, saj je zgrešil vse tri mete z razdalje za tri točke ob metu iz igre 2:8. Zadel je dva prosta meta iz štirih poskusov.Najbolj sta se izkazalaz 21 točkami in 13 skoki ters prav tako 21 točkami. Miami naslednja tekma čaka v sredo v gosteh pri Houstonu.Izjemen večer je imel najkoristnejši igralec minule sezone, ki je za zmago Milwaukeeja nad Utahom s 122:118 dosegel 50 točk, čemur je dodal še 14 skokov. Prvič v tej sezoni je dosegel 50 točk. To je bil sicer njegov 17. zaporedni dvojni dvojček. Milwaukee je prišel do osme zaporedne zmage.Zmage se je veselila tudi ekipa Los Angeles Lakers, ki je še drugič v tej sezoni ugnala razglašeno ekipo San Antonio Spurs s 114:104.je bil v ospredju pri jezernikih s 33 točkami in 13 podajami.Na vrhu razpredelnice vzhodne konference ostaja s 14 zmagami in tremi porazi odlični Milwaukee. Se je pa na drugo mestu s sedmo domačo zmago zavihtel Dragićev Miami, ki ima na svojem računu 12 zmag in štiri poraze. Enak izkupiček imata tudi zasedba Boston Celtics in branilci naslova Toronto Raptors.Na vrhu zahodne konference je ekipa LA Lakers (15:2). Kolektiv iz Dallasa Mavericks z letos izjemnim Luko Dončićem je četrti (11:5).Cleveland Cavaliers - Brooklyn Nets 106:108Detroit Pistons - Orlando Magic 103:88Indiana Pacers - Memphis Grizzlies 126:114Atlanta Hawks - Minnesota Timberwolves 113:125Boston Celtics - Sacramento Kings 103:102Miami Heat - Charlotte Hornets 117:100(Goran Dragić: 6 točk, 9 podaj v 28 minutah za Miami)Toronto Raptors - Philadelphia 76ers 101:96Chicago Bulls - Portland Trail Blazers 94:117Milwaukee Bucks - Utah Jazz 122:118San Antonio Spurs - Los Angeles Lakers 104:114Golden State Warriors - Oklahoma City Thunder 97:100