Dragićevo darilo za Dončićev rojstni dan

Ljubljana - Luka Dončić bo imel na »slovenskem« derbiju NBA, ko se bosta 28. februarja v Miamiju pomerila Miami in Dallas, rojstni dan. Po zmagi Miamija nad San Antonio Spurs s 106:100 je Goran Dragić, s 17 točkami in petimi podajami je bil drugi strelec zmagovalcev, Dončiću obljubil posebno darilo.



»Da, zmagali bomo in to bo darilo. Luka igra fenomenalno in šele 21 let bo imel, tako da ima še vse pred seboj. Zaželel mu bom vse najboljše, da uživa. Upam pa, da bo praznoval pred našo tekmo, ker bomo zmagali mi, ha ha ha,« je nekoliko v šali, pa tudi zares, dejal Dragić, ki se je skupaj z Dončićem in Slovenijo veselil naslova evropskega prvaka leta 2017.



O svoji igri proti San Antoniu, po kateri se je Miami ponovno povzpel na drugo mesto na vzhodnem delu lige, pa je dejal:



»Pomembno je, da smo zmagali. Zadnji dve tekmi nismo igrali dobro kot ekipa. Zdaj smo se vrnili proti dobri ekipi. Je pa toliko slajše, če ob tem še dobro igram.«



Miami je slavil osemnajsto domačo zmago v sezoni in ga ob enem samem porazu le še eno slavje loči, da bi izenačil skupno število domačih zmag, ki jih je zabeležil v lanski sezoni. V tujih dvoranah gre vročici slabše.



»Na gostovanjih moramo nekako dobiti ta občutek, da je tako, kot da bi igrali doma. Na gostovanjih smo sicer premagali velike ekipe, kot so Toronto, Brooklyn, Philadelphia. Ampak ja, moramo nekako vzpostaviti to ravnotežje, da dobimo več tekem v gosteh. Zdaj imamo dve gostovanji in upam, da se bo obrnilo in bomo dobro igrali.«



Dragićeva ekipa na vzhodnem delu zaostaja le za moštvom Milwaukee, ki je s 36 zmagami na čelu NBA.



»Za nas je najbolj pomembno, da čim bolje igramo, da se nekako razvijamo kot ekipa, da bomo, ko pride končnica, v najboljši možni formi. Je še veliko tekem, šele pol sezone je za nami in vse se lahko zgodi, tudi prvo mesto v konferenci,« je zaključil Dragić.