Dragocenega terenca, vrednega 150 tisoč evrov, ni dočakal, ukradli so ga

Nekdanji zvezdnik lige NBA Shaquille O'Neal je še eden od športnih asov, ki so ljubitelji jeklenih konjičkov. V svoji zbirki dragocenih štirikolesnikov pa bo vsaj za nekaj časa brez posebej zanj prilagojenega mogočnega štirikolesnika Range Rover, vrednega več kot 150.000 evrov. Uporabil naj bi ga enem od potovanj, a ga ni dočakal. Podjetje, pri katerem je naročil, da bi mu ga pripeljalo, je izgubilo dragoceno terensko vozilo.

Po poročanju CBS so ga ukradli tatovi. Predstavnik podjetja Effortless Motors, ki predeluje avtomobile Shaquilla O'Neala (Range Rover so morali predelati, da bi se vanj lahko spravil 2,18 metra visokega in 147 kilogramov težkega orjaka), je pojasnil položaj: »Ukvarjamo se z vsemi njegovimi avtomobili. Tokrat smo uredili prevozno storitev, vendar ne vemo, kdo je prevzel vozilo,« je povedal.

Policija v Atlanti preiskuje primer, po prvih preiskavah naj bi od kraje terenec večkrat zamenjal lastnika.