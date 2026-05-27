V Novem mestu košarkarska drama in dva podaljška

Cedevita Olimpija je finale državnega prvenstva začela v vlogi velikega favorita, nato pa dobesedno do zadnje sekunde in konca drugega podaljška trepetala za zmago proti Krki v Novem mestu. Po zaslugi koša Davida Škare ob sireni se je vendarle izteklo po željah branilcev naslova, ki so z zmago z 90:89 povedli v seriji z 1:0. Druga tekma bo na sporedu v soboto v Ljubljani.

Pred tekmo so se v taboru Krke zavedali, da imajo proti agresivni Olimpiji malo možnosti za presenečenje, a se niso želeli predati brez boja. Prvi polčas je napovedoval zanesljivo zmago Ljubljančanov, nato pa so tretjo domačini dobili z 22:13 in tekma je bila znova izenačena.

Do končnice so lovili zmaje in jih tik pred koncem tudi ujeli. Sukhmail Mathon je bil pod košem močnejši od Roka Radovića, zadel je za 66:66, zadnji napad tekme pa so imeli na voljo gostje. V 19 sekundah žoga med zmaji ni krožila, ljubljanski kapetan Aleksej Nikolić je poskušal zaključiti sam, prišel je do lepega meta s polrazdalje, a ni bil natančen in odločal je podaljšek.

Tudi prvih pet minut dodatka ni dalo zmagovalca. Po trojki Matthewa Hurta so Ljubljančani povedli za tri točke, a je Krka ohranila mirne živce in znova izenačila v zadnji minuti. Dvakrat je tekmo poskušal odločiti Umoja Gibson, ki je bil prehiter za branilce novomeškega moštva, dvakrat je zaključil akcijo s t.i. floaterjem, a se je žoga odbila od prednjega dela obroča in pri 74:74 sta šli moštvi v drugi podaljšek.

Košarkarji Krke so bili na pragu velike zmage, ki bi finalno serijo naredila veliko bolj zanimivo. Jim lahko presenečenje uspe v Ljubljani? Foto KK Krka

Tudi v drugem dodatku je bila na trenutke Olimpija boljša, a premoči ni znala izkoristiti. Krka je vodila po trojki Omana, nato je bila tik pred koncem v izgubljenem položaju, ko je Gibson našel Davida Škaro, ta pa je s težavami žogo spravil skozi obroč za +2. Krka je imela manj kot štiri sekunde časa, a je bilo to dovolj, Khalil Brantley je zadel trojko za vodstvo z 89:88.

Zdelo se je, da bo časa za Olimpijo premalo, a je Zvezdan Mitrović zarisal dobro akcijo, žoga je v manj kot dveh sekundah prišla do Škare v raketi, ki se je dvignil in z metom v slogu Larryja Birda ob sireni žogo spravil skozi obroč. Domačini, ki so že slavili zmago, so doživeli hladen tuš, Olimpija pa je domov odnesla zmago z 90:89.

Druga tekma v seriji (igra se na tri zmage) bo v soboto v Ljubljani.