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Pretres v Dončićevem klubu: družina je guvernerki moštvo prodala iz rok

Poletje v Los Angelesu nikakor ni mirno, lastniške spremembe pa pod vprašaj postavljajo nadaljnjo usmeritev moštva. Zdi se, da se končuje pomembna doba.
Jeannie Buss se ne namerava posloviti od moštva brez boja. FOTO: Jayne Kamin-Oncea/Reuters
Galerija
Jeannie Buss se ne namerava posloviti od moštva brez boja. FOTO: Jayne Kamin-Oncea/Reuters
N. Gr.
18. 8. 2026 | 07:19
18. 8. 2026 | 07:26
2:38
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Prodaja moštva Los Angeles Lakers ne bo potekala tako enostavno, kot se je zdelo. To je nenazadnje tudi pričakovano, glede na to, da so se o okvirih prodaje dogovorili v vsega 48 urah. Nova lastnika Josh Kushner in Bob Iger sta pripravljena za Lakers odšteti kar 12,5 milijarde dolarjev, zato bi radi svoj delež unovčili tudi člani družine Buss. A tu se zapleta.

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Moštvo, v katerem so igrali številni zvezdniki, nazadnje Luka Dončić, je v lasti družine Buss od leta 1979, po skoraj petih desetletjih pa bi se ta doba lahko končala. Družina Buss namreč od prodaje Marku Walterju ohranja 17,8-odstotni lastniški delež, ki je Jeannie omogočal, da je ostala guvernerka moštva. 

Delež je uradno v lasti sklada, ki ga je za svoje otroke ustanovil pokojni Jerry Buss. Za upravljanje s skladom in posledično deležem v LA Lakers je potrebna večina, torej štirje od šestih glasov. In točno to se je zgodilo ponoči po slovenskem času, ko je družina v nasprotju z željami Jeannie Buss glasovala za prodajo deleža, ki najbrž nikoli več ne bo imel takšne vrednosti, kot jo ima danes.

V Los Angelesu se obetajo zelo zanimivi tedni, mnenja o prodaji še ni podal niti komisar lige Adam Silver. FOTO: Ronald Martinez/AFP
V Los Angelesu se obetajo zelo zanimivi tedni, mnenja o prodaji še ni podal niti komisar lige Adam Silver. FOTO: Ronald Martinez/AFP

Odvija se prava družinska drama, Jeannie se od položaja guvernerke moštva – zaseda ga lahko le, če ima vsaj 15-odstotni delež –, ne bo poslovila brez boja. Prek svojih odvetnikov je sporočila, da je sodišče že leta 2017 odločilo, da se mora tudi ona strinjati s prodajo, da bi ta bila veljavna, sicer je vsako takšno glasovanje brezpredmetno. Preostali člani družine se s tem ne strinjajo in sledil bo sodni boj.

Vse to ni dobra novica za Dončića in soigralce, ki v naslednjih dneh prihajajo v Slovenijo. Dokler lastništvo uradno ne bo v rokah Kushnerja in Igerja, kar lahko traja več mesecev, najbrž ne bo jasno, kakšna je njuna vizija vodenja moštva, zato v naslednjih tednih tudi ne gre pričakovati menjav in potez, ki bi ključno vplivale na dolgoročno prihodnost moštva.

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Luka DončićLos Angeles LakersLA LakersJosh KushnerJeannie BussBob IgerMark Walterprodaja kluba

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Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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