Luka Dončić in soigralci preživeli dramo: NBA ni za fantke

Košarkarji Los Angeles Lakers so v Phoenixu skoraj zapravili že dobljeno tekmo, potem ko so v zadnji četrtini zapravili 20 točk prednosti, a so se na koncu rešili na dramatičen način z zmago s 116:114. Odločilni so bili prosti meti LeBrona Jamesa 3,9 sekunde pred koncem, potem ko ga je pri metu za tri točke nepravilno oviral Devin Booker.

Tekmo je zaznamovala fizična in napeta igra s petimi tehničnimi napakami in izključitvijo Dillona Brooksa. Ta je 12,2 sekunde pred koncem zadel trojko za vodstvo Sunsov, nato pa si po trku prsi z Jamesom prislužil drugo tehnično napako in predčasno pot pod prho. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je zbral 29 točk (za dve 5:11, trojke 2:14, prosti meti 13:14) v 38 minutah igre, primaknil je 3 skoke in 6 asistenc. Izgubil je 6 žog, eno pa ukradel. James jih je dodal 26.

Grayson Allen inLuka Dončić FOTO: Mike Christy/AFP

Jezerniki so igrali brez Austina Reavesa, a so pomembno razliko naredili rezervisti, ki so skupaj prispevali 30 točk. Jaxson Hayes je z 12 točkami in 9 skoki ter Jake LaRavia z obrambno energijo pomagal k preobratu v tretji četrtini, ko so Lakersi nanizali delni izid 15:0.

»V zadnji četrtini smo se velikokrat znašli v škripcih, ampak mislim, da je bila naša fizična pripravljenost večino tekme dobra,« je po zmagi dejal James, ki se je z Brooksom večkrat zapletel na tekmi, da sta si oba prislužila tehnično napako. »To je samo želja po zmagi, tekma,« je o tem dejal James: »To je liga NBA, fantki tu nimajo česa iskati. Oba sva se borila, a uspelo mi je, da sem se jaz zadnji smejal.«

V zadnjih minutah so Lakersi resda znova popustili, zapravili vodstvo s 111:97 in dovolili vrnitev Phoenixa, a so se ob koncu vendarle rešili. Njihova zmaga je bila vse prej kot prepričljiva, a v takšni, borbeni tekmi je štelo predvsem – preživetje. Dončić in soigralci bodo igrali naslednjo tekmo v petek ob 3. uri po slovenskem času, njihov tekmec bo Utah.