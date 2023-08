Dražen Petrović je bil vražji sin, Nikos Galis sam hudič

V nadaljevanju preberite:

Slovenci imamo neredko zelo nespreten ali celo nespoštljiv odnos do lastnih športnih legend, navdušeno pa prikimavamo, ko v tujini počastijo svoje ase. Tako je bilo tudi včeraj pred pripravljalno tekmo med našimi in grškimi košarkarji v Atenah. V dvorani OAKA, v kateri je sicer doma Panathinaikos, so dvignili pod strop državni dres s številko 4. V njem je Nikos Galis leta 1987 popeljal »Hellas« do naslova evropskega prvaka na domačih tleh s povprečjem 37 točk, sprožil popolno evforijo in povsem spremenil status igre pod obroči v državi.

Zdaj 66-letni Galis je visok pičlih 183 cm, vendar je bil po vseh merilih, ne le po grških, velikan košarke. Njegove številke lahko občudujemo še danes, na katerih tekmovanjih vse je bil prvi strelec? Kdo so bili njegovi soborci na EP 1987 in koga vse so premagali; kolikokrat Jugoslavijo? Kje se je rodil Galis in za kateri šport se je najprej navdušil? Zakaj ni podpisal pogodbe z Bostonom in raje okrepil solunski Aris? Kateri sloviti asi so mu delali družbo ob izboru v Fibin hram slavnih? Kaj so o njem dejali Michael Jordan, Sergej Belov in Dražen Petrović?