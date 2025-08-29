V nadaljevanju:

Uvod v eurobasket je prinesel novo razočaranje za slovensko vrsto, poraz proti Poljski s 95:105 ni bil nepričakovan, bolj bode v oči vnovič slaba obramba. Zakaj je v igri Slovenije toliko lukenj in kako jih na naslednjih tekmah lahko zakrpajo, je v pogovoru za Delo pojasnil nekdanji obrambni specialist in reprezentant Dragiša Drobnjak.

Selektor je po tekmi dejal, da nismo igrali slabe obrambe, glede na 60-odstotni met Poljakov iz igre se je z njim težko strinjati.

Na začetkih četrtin te tekmec še lahko preseneti, takrat se vedno igrajo posebne akcije, na katere nisi pripravljen. Takrat so osebne napake še bolj pomembne. Nato pa se igra košarka, ki jo pričakuješ in je predvidljiva, takrat odločajo malenkosti. Že pri sprejemu žoge bi morali biti tik ob nasprotnikih, da jim preprečiš vročanje, kot ga želijo in jim onemogočiš idealen kot napada. To se da doseči z majhnimi podrobnostmi, lahko se denimo nasprotnemu centru postaviš na mesto, kjer želi narediti blokado in porušiš celoten ritem akcije. Možnosti je veliko.

Zakaj torej v slovenski igri tega ne vidimo?

Igralcem ne gre očitati pristopa, želeli so si zmage in se zelo borili, a vseeno pogrešam to fanatično borbenost v obrambi. Selektor je pred prvenstvom dejal, da napadamo iz ozadja, torej se zaveda, da nimamo takšne kakovosti kot najboljše ekipe sveta. To lahko nadoknadiš le z izrazito borbeno obrambo in tega preprosto nismo videli. Če igralca utrujaš od prve minute, če denimo Jordanu Loydu ob blokadah preprečiš, da neoviran ujame žogo in se razigra pri metu, tudi za ceno osebne napake, bo tudi zadetih metov v nadaljevanju tekme manj. Če se vsako akcijo boriš z branilcem, so njegove noge utrujene, meti pa prekratki.