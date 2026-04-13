Druga kariera Gorana Dragića dviguje prah v ZDA

Vedno bolj številčnim vrstam aktivnih in nekdanjih košarkarjev, ki se preizkušajo tudi v ustvarjanju medijskih vsebin (povečini podkastov), se pridružuje tudi Goran Dragić. V Miamiju je z virtualnim druženjem s slovensko sedmo silo zagnal oddajo Gogi's Garage, v kateri je prvi gost požel veliko zanimanja.

Utrinek s snemanja ene od epizod. Foto Goran Dragić

Dragić je kot prvega povabil, gostovanje Grka v oddaji slovenskega zvezdnika, tesno povezanega s franšizo Miami Heat, pa ni ostalo neopaženo. Giannis je na izhodnih vratih Milwaukeeja, prav Miami se omenja kot možna naslednja destinacija odličnega 31-letnega Grka, morda bo več odkril že pogovor z Dragićem, ki bo poslušalcem in gledalcem na platformi youtube na voljo jutri.

Dragiću bosta pri ustvarjanju vsebin pomagala dolgoletni prijatelj in vodja športnih kampov pri Miami Heat Santi Echavarria in poslovnež Emilio Pineda. Epizode si bodo sledile vsakih 14 dni, nekdanji kapetan slovenske reprezentance pa obljublja zanimive goste iz sveta slovenskega in ameriškega športa ter zabave.