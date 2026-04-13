Druga kariera Gorana Dragića dviguje prah v ZDA

Vedno bolj številčnim vrstam aktivnih in nekdanjih košarkarjev, ki se preizkušajo tudi v ustvarjanju medijskih vsebin (povečini podkastov), se pridružuje tudi Goran Dragić. V Miamiju je z virtualnim druženjem s slovensko sedmo silo zagnal oddajo Gogi's Garage, v kateri je prvi gost požel veliko zanimanja.
Dragiću bosta pri ustvarjanju vsebin pomagala dolgoletni prijatelj in vodja športnih kampov pri Miami Heat Santi Echavarria in poslovnež Emilio Pineda. Epizode si bodo sledile vsakih 14 dni, nekdanji kapetan slovenske reprezentance pa obljublja zanimive goste iz sveta slovenskega in ameriškega športa ter zabave.
