Drugi zaporedni poraz Denverja, znane nove podrobnosti o poškodbi Dončića

Košarkarji San Antonio Spurs so v severnoameriški košarkarski ligi NBA doma premagali Denver Nuggets s 128:120. Slovenski reprezentant Vlatko Čančar za poražene goste ni dobil priložnosti za igro, potem ko se je na klop vrnil po težavah s poškodbo, Srb Nikola Jokić je dosegel trojni dvojček s 37 točkami in po 11 skoki in asistencami.

Na drugi strani je imel Keldon Johnson 23 točk, 8 skokov in 6 asistenc v vrstah predzadnjega moštva zahodne konference, ki je pred razprodanimi tribunami domače dvorane v Teksasu šokiralo vodilno ekipo zahodnega dela lige. Ta se je zdaj znašla sredi niza dveh porazov.

To je bilo prvič v sezoni po 25 tekmah, da je Denver izgubil, ko je Jokić dosegel dvomestno številko v treh elementih igre. San Antonio je do zmage prišel z ekipno igro, v kateri je šest igralcev doseglo deset ali več točk, Johnson je 23 točkam dodal osem skokov, šest podaj in dve ukradeni žogi, rezervist Tre Jones je imel najboljši učinek na tekmi, +21 za 14 točk, osem skokov in tri ukradene žoge.

Potem ko so dodatni pregledi pokazali, da slovenski zvezdnik Luka Dončić ni utrpel težje poškodbe leve stegenske mišice na gostovanju v New Orleansu, so Dallas Mavericks potrdili, da Ljubljančan drevi v Memphisu ne bo igral. Vprašljiv je tudi nastop drugega največjega zvezdnika ekipe Kyrieja Irvinga, ki zaradi osebnih razlogov v petek ni treniral, Mavericks so vse skupaj pojasnili z domnevnimi bolečinami v desni nogi. ESPN je poročal, da je Dončića leva stegenska mišica vedno bolj bolela iz tekme v tekmo, nato je ob porazu s 106:113 v New Orleansu zapustil dvoboj že v tretji četrtini. Ko bodo bolečine izginile, se bo vrnil v pogon, je poročal slavni novinar ameriškega medijskega giganta Adrian Wojnarowski.

Embiid v MVP-ritmu

Joel Embiid je vodil Philadelphio 76ers do četrte zmage v nizu, ekipa je s 120:119 ugnala Portland Trail Blazers. Slednji so proti koncu prvega polčasa povedli z 71:50 in niso zaostajali vse do zadnjih sekund, ko je Embiid v zadnjih šestih minutah dosegel devet točk in skupaj 39, podpisal se je tudi pod met za zmago. James Harden je zbral 19 točk, devet skokov in osem asistenc. Embiid je zdaj že na 23 tekmah v tej sezoni prispeval vsaj 35 točk. Od sezone 1999/2000 je to na centrskem položaju uspelo zgolj Shaquillu O'Nealu, v celotni zgodovini lige NBA pa zgolj še Mosesu Malonu (25) v sezoni 1981/82, oba sta bila na koncu izbrana za najkoristnejšega igralca sezone.

Brooklyn Nets so zmagali četrtič na zadnjih petih tekmah, po podaljšku so s 124:123 ugnali Minnesoto Timberwolves. Že v zadnji četrtini so bili na pragu zmage, vodili so za devet točk, a v tem delu igre zadeli le 17 točk in Minnesota je tekmo pripeljala do podaljška, ko je ob zvoku sirene trojko zadel Naz Reid. V podaljšku je s košem izza črte dvoboj odločil nekdanji član Dallasa Dorian Finney-Smith.

Miami je Jimmy Butler z 12 od svojih 33 točk vodil domače do zmage v zadnji četrtini s 119:115 nad Clevelandom, četudi je bil prvi strelec v ekipi gostov z 42 točkami Donovan Mitchell. Atlanta Hawks so s 114:107 premagali Washington Wizards, v zadnjem obračunu večera pa so Los Angeles Lakers v domači dvorani Crypto.com s 122:112 premagali Toronto Raptors. Ti so zvezdnika jezernikov Anthonyja Davisa zadržali pri vsega osmih točkah in devetih skokih (dosegel je sicer enega ključnih košev v zadnjih napadih), toda D'Angelo Russell (28 točk in 9 asistenc) se je v velikem slogu vrnil po šestih tekmah premora, 23 točk in 7 asistenc pa je za tretjo zaporedno zmago kalifornijskega moštva prispeval še Dennis Schröder.