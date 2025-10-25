Družba, v katero stopa Luka Dončić, je imenitna

Slovenski zvezdnik podira mejnike na uvodu v novo sezono. Lov na 50 točk proti Minnesoti je ustavil šele J.J. Redick: Dal sem mu dovolj priložnosti.

Ko igraš z velemojstrom, kot je Luka Dončić, je košarka zabavna igra. Slovenski zvezdnik se na uvodu v sezono poigrava z nasprotnimi obrambami in na novo piše zgodovino lige NBA, predvsem pa na parketu vidno uživa. Jesenski Luka, ki je v dveh tekmah nasul 92 točk, in spomladanska zgarana različica, ki se je mučila na parketu, sta kot dan in noč. Da vrhunske igre niso samoumevne, se zavedajo tudi soigralci. »Prevečkrat sem bil na nasprotni strani njegovih izbruhov, lepo je to pospremiti kot soigralec,« je bil po zmagi nad Minnesoto (128:110) vesel Marcus Smart. Na računu Los Angeles Lakers so ...