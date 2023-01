Dušan Hauptman navdušil Stožice, košarkarji žal ne

V nadaljevanju preberite:

Košarkarji Cedevite Olimpije so zapravili imenitno priložnost za zbližanje z navijači, ki so se zbrali v nedeljo popoldne v Stožicah. Namesto da bi z bojevito igro počastili dvig majice s št. 10, v kateri je blestel legendarni Dušan Hauptman, in povabili približno 5000 podpornikov na naslednje tekme, so jim ponudili anti reklamo za sodobno košarko in visoko izgubili z Budućnostjo.