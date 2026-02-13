Dvanajstkratni udeleženec tekme zvezd Chris Paul se poslavlja

Ameriški košarkar Chris Paul je pri 40 letih oznanil konec kariere. Kot je objavil na instagramu, se je poslovil po 21 letih igranja v severnoameriški ligi NBA. Dvanajstkratni udeleženec tekme zvezd, se je za konec kariere odločil, potem ko so ga odpustili pri ekipi Toronto Raptors, h kateri je prišel prejšnji teden iz Los Angeles Clippers.

Za kalifornijsko zasedbo je igral drugič, pred tem je njen dres nosil že med letoma 2011 in 2017. V ligi NBA je kot četrti izbor na naboru sprva igral za New Orleans Hornets, sledil je prestop h Clippers, nato pa je bil še član Houston Rockets (2017-2019), Oklahoma City Thunder (2019-2020), Phoenix Suns (2020-2023), Golden State Warriors (2023-2024) in San Antonio Spurs (2024-2025).

»To je to! Po 21 letih odhajam iz košarke,« je med drugim na Instagramu zapisal 183 centimetrov visoki Paul, ki je bil štirikrat v ekipi sezone, leta 2006 je bil novinec leta, petkrat pa najboljši v ligi po številu podaj. V povprečju je v karieri dosegal po 16,8 točke in 9,2 podaje na tekmo.