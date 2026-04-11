Dve muhi na en mah: Dončićev marec presežkov ne bo šel v nič

Košarkarska sezona v ligi NBA se za 10 ekip bliža koncu, med njimi pa seveda niso Los Angeles Lakers, ki se šele pripravljajo na glavni del – končnico. Z zmago nad Phoenixom s 101:73 so že potrdili vsaj četrto mesto, ki Luki Dončiću in soigralcem prinaša tudi prednost domačega terena v prvem krogu končnice in dvoboj s Houstonom. Niti tretje mesto ob idealnem razpletu nedeljskega večera ni nedosegljivo.

Oslabljeni Phoenix ponoči ni imel možnosti, Lakers so imeli pred seboj jasni cilj in z neuničljivim LeBronom Jamesom so ga tudi uresničili. Neverjetno je, da je 41-letnik tudi drugi večer zapored odigral izvrstno, na parketu preživel 32 minut in tekmo kot prvi strelec zaključil z 28 točkami, 12 asistencami, 6 skoki in 4 ukradenimi žogami.

V moštvo se je po šestih tekmah odsotnosti zaradi težav z gležnjem vrnil Marcus Smart in s klopi odigral 18 minut, do konca rednega dela ima v nedeljo zvečer na voljo še tekmo z Utahom (2.30 v ponedeljek zjutraj po slovenskem času), da ujame ritem pred končnico.

Dobrih novic pa s tem še ni bilo konec: Houston je bil v derbiju z Minnesoto za las prekratek (132:136) in tako izgubil možnosti, da se na lestvici zavihti pred Jezernike. Imajo namreč zmago več, tudi v primeru izenačenega rezultatskega izplena ob koncu sezone bi bili pred tekmeci iz Teksasa, saj so bili v sezonski seriji bolj uspešni (2:1).

Luka Dončić je tako po vseh težavah zadnjih dni dočakal nekaj pozitivnih novic, Los Angeles Lakers bodo lahko izkoristili prednost domačega terena v prvem krogu končnice, ki prinaša prednost morebitne sedme tekme na domačih tleh. Lakers zdaj potihem pogledujejo proti San Antoniu, ki bo na zadnji večer rednega dela gostil Denver. V kolikor bodo Ostroge še motivirane, da odigrajo zares in uspejo premagati Denver, bi se Lakers – ob zmagi nad Utahom, ki ne sme biti pod vprašajem – zavihteli nazaj na tretje mesto v zahodni konferenci.

Tudi to bi pomenilo veliko prednost, tekmec v prvem krogu ne bi bil lažji, ponovila bi se zgodba iz lanske končnice in dvoboj z Minnesoto, v primeru drugačnega razpleta in zmage Lakers v seriji pa bi jih v konferenčnem polfinalu čakala pot v San Antonio, ki vendarle deluje za odtenek nepremagljivo od Oklahome.

Los Angeles Lakers – Phoenix Suns 101:73 (33:24, 24:24, 24:16, 20:9)

James 28 in 12 asistenc, Kennard 19, Hachimura 13; Brooks 12, O'Neale 11.

Liga NBA, izidi:

Detroit Pistons 118:100 Charlotte Hornets

Duren 20, Robinson 19; Ball 27, Miller 22.

Miami Heat 140:117 Washington Wizards

Fontecchio 24, Larsson 24; Carrington 30, Coulibaly 25.

Cleveland Cavaliers 102:124 Atlanta Hawks

Harden 20, Mobley 17; McCollum 29, Johnson 18.

Philadelphia 76ers 105:94 Indiana Pacers

Maxey 32, George 21; Walker 17, Jackson 16.

Toronto Raptors 95:112 New York Knicks

Mamukelashvili 17, Ingram 16; Brunson 29, Towns 22.

New Orleans Pelicans 118:144 Boston Celtics

Fears 36, Queen 25; Hauser 24, Brown 23.

Orlando Magic 127:103 Chicago Bulls

Wagner 25, da Silva 20; Jones 23, Miller 15.

Brooklyn Nets 108:125 Milwaukee Bucks

Etienne 23, Smith 19; Green 35, Ryan 28.

Dallas Mavericks 120:139 San Antonio Spurs

Flagg 33, Christie 16; Wembanyama 40, Fox 18.

Memphis Grizzlies 101:147 Utah Jazz

Whitehead 21, Okani 20; Hinson 30, Mbeng 27.

Minnesota Timberwolves 136:132 Houston Rockets

Shannon Jr. 23, Edwards 22; Thompson 41, Durant 33.

Oklahoma City Thunder 107:127 Denver Nuggets

Carlson 23, McCain 15; Valančiūnas 23, Strawther 22.

Golden State Warriors 118:124 Sacramento Kings

Podziemski 30, Melton 17; Carter 29, Raynaud 23.

LA Clippers 97:116 Portland Trail Blazers

Leonard 24, Lopez 21; Avdija 35, Clingan 18.