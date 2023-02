Obračun zvezdniških dvojcev v Dallasu dobila James in Davis

Dallas je januarja v Los Angelesu potreboval dva podaljška za zmago nad LA Lakers, tokrat pa se je na predzadnjem medsebojnem obračunu rednega dela sezone 2022/23 že v drugi četrtini zdelo, da je vse odločeno. Dallas je z razigranim triom Luka Dončić-Kyrie Irving-Tim Hardaway mlajši v svoji dvorani vodil tudi že za 27 točk, a so LeBron James, Anthony Davis in soigralci stopili na plin in do polčasa znižali zaostanek na še znosnih 47:61.

Dallas je do začetka zadnje četrtine vodil zgolj še za tri točke (81:78), v dramatični zadnji četrtini, v kateri so gledalci videli več kot deset izmenjav v vodstvu, pa so jezerniki prikazali več znanja in imeli tudi kanček sreče, pri zaostanku Dallasa s 105:108 je Davis v napadu za izenačenje ukradel tudi eno ključnih žog ob ponesrečeni podaji Dončića, prek katerega je nekaj sekund prej zadel mojstrski met iz obrata. Justin Holiday je z zadeto trojko sicer poskrbel za dramo do zadnjih sekund, ko sta bili na semaforju zgolj še dobri dve je po osebni napaki Irvinga na črto prostih metov pri izidu 109:108 za Lakers odšel Dennis Schröder, ki ni grešil, Irving pa nato ni zadel ob zvoku sirene.

Davis je bil prvi strelec tekme s 30 točkami, za dvojni dvojček pa je prispeval še 15 skokov. Sledila sta Dončić in James s po 26 točkami, a je kmalu 24-letni Ljubljančan zbral še 9 skokov in 5 asistenc, James pa en skok in dve asistenci manj ob skoraj identičnem metu iz igre (10:22 Luka, 10:23 LeBron). Dallas je z izkupičkom 32:30 ostal šesti, medtem ko so Lakers z zgolj tremi zmagami manj na šele 13. mestu (29:32), medtem ko v zahodni konferenci 10. mesto in zadnjo vozovnico za dodatne kvalifikacije za končnico trenutno držijo New Orleans Pelicans (30:31).

Chicago do pomembne zmage brez Dragića

Chicago Bulls so odigrali še četrto tekmo v nizu brez pomoči kapetana slovenske reprezentance Gorana Dragića in v svoji dvorani ugnali Washington Wizards (102:82). Druga zaporedna zmaga je bila še posebej pomembna, ker je Washington trenutno ekipa, ki z izkupičkom 28:32 drži zadnjo vozovnico za nastop v dodatnih kvalifikacijah za končnico, Chicago (28:33) pa je zdaj že povsem za petami moštvu iz prestolnice. DeMar DeRozan je poleg 29 točk zbral še 6 asistenc za bike, Zach LaVine pa je bil s 27 točkami za Chicago drugi strelec tekme. Pri Washingtonu jih je Bradley Beal dosegel 18 ob še 8 asistencah.

Prvi nedeljski obračun je bil na sporedu v Wisconsinu, kjer so dvakratni prvaki Milwaukee Bucks s 104:101 ugnali Phoenix Suns, ki še čakajo na svoj prvi naslov, v finalu 2021 pa jih je ustavil ravno Milwaukee. Sonca, okrepljena z nekoč najkoristnejšim igralcem lige in dvakratnim prvakom Kevinom Durantom, so še brez junaka lanskih olimpijskih iger klonili v tesnem obračunu, ki so ga odločili zadnji napadi in v katerih je moštvo iz Arizone zapravilo osem točk prednosti (94:86). Prvi strelec dvoboja je bil v zmagovitem moštvu Jrue Holiday s 33 točkami, dodal je še 5 asistenc, s 24 točkami in 8 skoki mu je v ekipi gostov sledil Devin Booker. V ekipi Milwaukeeja, tekmo premora je zaradi nove manjše poškodbe dobil prvi zvezdnik Giannis Antetokounmpo, se je z dvojnim dvojčkom izkazal tudi Brook Lopez (22 točk, 12 skokov), Deandre Ayton je ob skoraj identični statistiki zbral en skok manj v vrstah Phoenixa.

Brooklyn po pretresih v moštvu še vedno pada po lestvici navzdol, po sicer precej boljšem drugem polčasu so morali Newyorčani v Atlanti vendarle podpisati predajo ob že sedmem porazu na zadnjih desetih tekmah (127:129). Trenutno osma ekipa vzhodne konference (31:30) je peto (34:26) ugnala s 34 točkami in 7 asistencami Traeja Younga, Cameron Johnson jih je za mrežice dosegel 27.